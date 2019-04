Grande Fratello, diffida per Ivana Icardi: Wanda Nara rompe il silenzio

Gf, Wanda Nara rompe il silenzio: pubblicato un messaggio contro Ivana Icardi

Ivana Icardi al Grande Fratello ha parlato spesso in questa prima settimana del rapporto con suo fratello Mauro. Inutile girarci intorno, Ivana è arrivata dentro la Casa più spiata d’Italia anche per le turbolente vicende che l’hanno portata negli studi di Barbara d’Urso ancora prima del Gf 16. Lei, come tanti altri volti, ha portato la sua storia nella Casa e molti concorrenti erano curiosi di saperne di più. Chi non le avrebbe fatto domande, avendola come compagna d’avventura? Ed è per questo che Ivana si è sfogata spesso, ha raccontato come lei e suo fratello sono arrivati al silenzio più totale. Non tutti conoscevano la sua storia prima di incontrarla, ma Ivana ha sottolineato spesso di non volerne più parlare. Anzi, è quasi pronta a rassegnarsi e inoltre non accetterebbe un confronto con suo fratello davanti alle telecamere.

Grande Fratello, diffida per Ivana Icardi da Wanda Nara:

Sono tutti racconti suoi che abbiamo ascoltato al Grande Fratello 16. Ivana però non ha nascosto la sua opinione su Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi e quindi sua cognata. Secondo Ivana, suo fratello si farebbe influenzare dalla moglie e ha raccontato, a dire il vero, diversi episodi sul suo conto. Dopo le dichiarazioni di ieri sera in puntata, Wanda Nara ha rotto il silenzio e ha pubblicato un messaggio in cui diffida la cognata dal parlare di lei in televisione. “A seguito dell’ennesimo ingiustificato attacco televisivo patito nel corso del programma, sulla quale si riserva ogni azione, la Sig.ra Nara Wanda ritiene opportuno comunicare che, nei mesi scorsi, ha querelato la Sig.ra Ivardi Ivana per diffamazione”, si legge nel comunicato postato tra le stories su Instagram di Wanda Nara. Quest’ultima ha proseguito spiegando che la querela è arrivata anche per i tanti messaggi pubblicati sui social network precedentemente al Grande Fratello. “Apparivano gravemente lesivi del suo onore e della sua reputazione”, ha aggiunto a tal proposito.

Wanda Nara diffida Ivana Icardi: “Continua a strumentalizzare la vicenda”

Ivana ha spiegato nella Casa che lei risponde pubblicamente tramite Twitter a ciò che Wanda dice tramite delle interviste in Argentina. Perché in Italia, ha spiegato, non parla di lei. Ma leggiamo cosa dice ancora il comunicato della moglie di Mauro Icardi: “Alla luce delle modalità con le quali la predetta continua a strumentalizzare questa vicenda, valuterà ogni opportuna ed ulteriore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato”. Per terminare, la diffida per le ultime accuse giunte da Ivana: “Diffida la signora a non utilizzare il nome e l’immagine suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici, invitandola al contrario a puntare esclusivamente sulle proprie capacità professionali”. Dopo lo stop di Cristiano De Andrè, non sentiremo più parlare neanche di Wanda Nara?