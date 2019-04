Ivana Icardi sul fratello Mauro: “No aiuti a mia madre, lavora in lavanderia”

Grande Fratello, Ivana Icardi contro il fratello: le ultime dichiarazioni

Ivana del Gf 16 ha parlato per l’ennesima volta del fratello Mauro Icardi: sta facendo parlare in tutto il mondo (dall’Italia all’Argentina) per il suo rapporto irrisolto col calciatore dell’Inter. Durante la diretta del Grande Fratello 2019, la ragazza ha fatto delle nuove confessioni, che ci permettono di scoprire meglio quello che è successo prima della sua partecipazione al reality show di Canale 5. Ma a chi bisogna credere? Wanda Nara e Mauro Icardi hanno la loro verità mentre Ivana e la sua famiglia ne hanno un’altra. Ivana ha ripetuto anche questa volta che vuole solo un disteso rapporto col fratello. Zero soldi.

Gf 2019, il sogno di Ivana Icardi

“Io non sto accanto a lui chiedendogli qualcosa – ha spiegato Ivana Icardi al Grande Fratello –. Voglio dire che io non voglio benefici economici. Io, Ivana, voglio che non lavori in una lavanderia. Vorrei ricompensarla, anche mio padre. Non mi sono messa con una persona di sette anni in meno come ha fatto Wanda Nara. Se fosse stato un macellaio, non lo avrebbe mai guardato. Non voglio un euro da mio fratello, voglio il suo amore”.

Mauro Icardi non aiuta economicamente la madre? Le parole della sorella

Dopo aver spiegato i motivi dei litigi con Mauro Icardi, ha confessato che Mauro non sostiene economicamente la sua famiglia, nemmeno la sua mamma: “Prima lui aveva un rapporto totalmente diverso con la famiglia. Nessuno gli ha mai chiesto dei soldi. Lui non aiuta nemmeno mia madre”. Cristiano Malgioglio ha perso la pazienza e ha attaccato il calciatore: “Questo non è un bellissimo esempio, che un ragazzo così ricco non aiuti la madre. Non mi piace tutto questo. I genitori devono essere aiutati. Io ho aiutato mio padre e mia madre mettendo dei badanti. Una donna che lavora in una lavanderia non è ammissibile se lui non la aiuta. Lui con tutti i soldi che ha… questo è orribile! Vuoi un consiglio mio? Non cercarlo più. Non si merita il tuo affetto”.

Diretta Grande Fratello 2019: ecco cos’è successo

Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo scoperto anche che Iva Zanicchi è caduta e abbiamo assistito a un accesso litigio fra Mila e la nuova fidanzata di Alex Belli. Cos’altro succederà ancora nella Casa del Grande Fratello? Aspettiamoci dei grandi colpi di scena!