Iva Zanicchi, piccolo incidente al Gf: l’opinionista si è fatta male

Iva Zanicchi incidente durante la seconda puntata del Grande Fratello: l’opinionista con il piede gonfio

Piccolo incidente per Iva Zanicchi al Grande Fratello. L’opinionista non fa la sua entrata insieme a Cristiano Malgioglio all’interno dello studio. La cantante, infatti, si trova già seduta nella sua postazione, ma senza una scarpa. Barbara d’Urso chiede alla Zanicchi come sta e se si è fatta male. Infatti, Iva purtroppo racconta di avere avuto un piccolo incidente poco prima. Tutto ciò accade durante il corso della seconda puntata di questa nuova edizione. Tanti sono i colpi di scena che stanno accadendo dentro la casa, che vedono appunto protagonisti i vari concorrenti. Questa volta, però, l’inizio della serata vede al centro dell’attenzione proprio la Zanicchi, che non riesce neppure ad alzarsi in piedi quando Barbara glielo chiede. La conduttrice pensa che Iva dovrebbe mostrare il suo bellissimo vestito ai telespettatori. Quando cerca di alzarsi, l’opinionista fa notare di avvertire troppo dolore. Pertanto, sembra proprio che Iva si sia fatta male.

Iva Zanicchi è caduta: l’opinionista senza scarpa e con il piede gonfio al Gf

Iva inizia la seconda puntata del Grande Fratello con un piccolo incidente. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista appare senza una scarpa, con il piede gonfio. Lei stessa ammette che le si è gonfiato il piede a seguito di una caduta. La Zanicchi è appunto caduta e questo non le avrebbe permesso di entrare in studio insieme a Malgioglio. Iva confessa che avrebbe voluto comunque fare la classica entrata scalza, ma pare che il dolore non gliel’abbia permesso. Infatti, quando la cantante va per alzarsi, torna subito a sedersi a causa del fastidio al piede. Un piccolo incidente, avvenuto cinque minuti prima della messa in onda, e nulla di grave per la Zanicchi, fortunatamente. Nonostante ciò, Iva sarà presente tutta la serata.

Grande Fratello: colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia

Tanti colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia. Dopo quando accaduto con Iva, Barbara mostra qualche immagine e filmato riguardanti la prima settimana trascorsa dai concorrenti all’interno del reality. In particolare, la conduttrice fa innanzitutto entrare Delia, la quale ha un confronto con Mila Suarez. Quest’ultima ha parlato spesso della fine della sua storia con Alex Belli.