Gf, Mila e Alex Belli: “Voleva un figlio, piangeva per farsi perdonare”

Grande Fratello 2019, Mila su Alex Belli: nuove dichiarazioni sul loro rapporto

Alex Belli risponderà presto a tutto quello che Mila sta dicendo su di lui? Sicuramente non starà zitto a lungo. Anche perché, puntata dopo puntata, la ragazza racconta altri retroscena sulla loro relazione. Che naturalmente l’attore potrebbe smentire. Mila del Gf 16 ha spiegato che è stata ferita nel profondo, che non si sarebbe mai aspettata di venire pugnalate alle spalle, anche perché Alex le avrebbe fatto delle promesse che facevano presagire un futuro roseo. Una favola d’amore in cui i protagonisti sarebbero stati loro. La favola, però, si è trasformata in un incubo quando Mila ha scoperto che Alex Belli l’ha tradita. Da quel momento in poi non ha voluto più avere nulla a che fare con lui.

Alex Belli e Mila, figli e matrimonio: l’attore voleva un futuro stupendo con lei?

Secondo alcuni concorrenti del Grande Fratello 2019, Mila non sarebbe ancora riuscita a superare il tradimento. Ambra ha detto: “Questa persona è ancora in lei. Lo st…zo di turno arriva per tutti”. Dalle sue parole, infatti, emerge ancora una certa sofferenza: “Non potevo distrarmi. Appena lo facevo, lui scompariva. Tornava a casa e piangeva per farsi perdonare. Non sa nemmeno lui cosa vuole. Stavamo facendo un percorso per avere un figlio. Voleva sposarsi con me”. Mila non è riuscita a evitare di piangere. Anche Ivana non è stata in grado di trattenere le lacrime dopo aver fatto una confessione sorprendente su suo fratello Mauro Icardi.

Gf news, cosa sta succedendo nella Casa?

Daniele, che ha avuto modo di conoscere meglio Mila, ha detto: "La vedo come una ragazza innamorata. Lei è molto ferita. Probabilmente l'amore l'ha annullata. Si è fatta mettere i piedi in testa".