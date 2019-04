Gossip Grande Fratello, Michael gay? “Roger Garth potrebbe saperlo”

Michael Terlizzi gay? A Pomeriggio 5 novità sul concorrente del Gf 16

Si ritorna a parlare delle presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Questa volta a Pomeriggio 5, dove Barbara d’Urso ha invitato degli ospiti che hanno dato delle succulenti curiosità sui concorrenti del Grande Fratello 2019. Fra questi c’è anche Michael: non solo si è parlato dei suoi denti (ne avrebbe rifatto qualcuno dell’arcata inferiore), ma anche della sua attrazione per gli uomini mai confermata. Michael, infatti, ha spiegato al Gf 16 – davanti a tutti i telespettatori – che non è assolutamente gay e che, se anche lo fosse, avrebbe fatto coming out in maniera diversa. Non certamente al Grande Fratello.

Grande Fratello, Roger Garth e Michael Terlizzi: amicizia social

Michael Terlizzi non è gay. Anche se per qualcuno il dubbio rimane, soprattutto dopo le ultime parole di Angelo Sanzio che, a Pomeriggio 5, ha parlato del rapporto che hanno avuto – fino all’anno scorso – Roger Garth e Michael Terlizzi. Ecco quali sono state le sue parole: “Roger Garth, fino a un anno fa, si frequentava con Michael. Ma non so qual è stato il loro tipo di rapporto. Su Instagram pubblicavano sempre delle foto insieme. Solo lui potrebbe saperlo. Ci potrebbe dare delle bellissime illuminazioni”. Cristian Imparato ha insinuato che sia gay, ma Michael ha smentito tutto. Roger chiarirà tutto?

Barbara d’Urso contro la “caccia ai gay”: le parole su Michael Terlizzi

Taylor Mega – che a Pomeriggio 5 ha fatto arrabbiare Barbara d’Urso – ha gettato benzina sul fuoco: “Loro hanno il gay-radar. Con questo solitamente riescono a capire se una persona è gay oppure no”. La conduttrice ha detto di andarci piano: “Non facciamo la caccia ai gay! Chi se ne f…a. Al limite, anche se lo fosse, lo dirà come e quando vuole lui”. Al Grande Fratello, oltre a parlare di Michael Terlizzi, c’è stata anche la confessione di Audrey sulla sua malattia.