Barbara d’Urso bacchetta Taylor Mega: “Non conosce limiti!”

Foto Taylor Mega con champagne: la polemica e l’intervento di Barbara d’Urso

Taylor Mega è stata ospitata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per commentare la sua foto con lo champagne. Invece di berlo, se lo è versato addosso: un modo alternativo per festeggiare i suoi 1,5 milioni di follower su Instagram. Un modo che ha indignato tanti, che non sopportano gli sprechi. Soprattutto se hanno a che fare con cibo, bevande e champagne costosi! Taylor ha dato la sua giustificazione, chiarendo anche il perché non beve champagne (e la motivazione è stata motivo di altre critiche); Barbara d’Urso, che non ha bisogno di girarci troppo intorno, le ha detto chiaramente che non ha amato quel suo gesto social.

Barbara d’Urso bacchetta Taylor Mega: il gesto che non piace

A Pomeriggio 5, Taylor Mega ha spiegato che non ha comprato quello champagne e che non lo ha bevuto per una ragione molto particolare: “Me lo offrono. A me non piace per niente lo champagne. Gonfia la pancia quindi non lo bevo. In realtà la foto ha avuto molto successo con lo champagne addosso. Se lo avessi bevuto, non avrebbe riscosso lo stesso successo. Ho reso felici molte persone”. La d’Urso – che ha anche detto la sua sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi – l’ha bacchetta in questo modo: “Questa cosa mi fa innervosire. Il fine non giustifica i mezzi. Dai, ti prego! Lasciamo stare… diciamo che comunque è bella”.

Taylor Mega rifatta? La confessione a Pomeriggio 5

Taylor ha voluto chiarire anche perché ha fatto quella foto: “Quella foto serviva per fare pubblicità. Siete tutti qui a parlare di questa bottiglia”. Nella puntata, durante la quale si è parlato dei ritocchini estetici dei concorrenti del Gf 16, Taylor ha confessato di aver ricorso alla chirurgia: “Mi sono rifatta il seno e ho fatto il filler alle labbra. Il sedere è mio. Anche se me lo hanno criticato molto”. Pure in questo caso le critiche non sono mancate! Risponderà a Domenica Live? Adesso conosciamo tutti gli ospiti.