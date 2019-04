Domenica Live e Domenica In, ospiti del 14 aprile 2019

Ospiti Domenica In e Domenica Live: puntata del 14 aprile 2019

Chi sono gli ospiti di Domenica Live e di Domenica In? Entrambe le conduttrici non si risparmiano: in ogni puntata intervistano personaggi molto famosi, capaci di catalizzare l’attenzione dei telespettatori, i quali ogni domenica si spaccano. Qualcuno segue Mara Venier e qualcun altro Barbara d’Urso che, oltre a essere al timone di questa trasmissione, conduce anche Pomeriggio 5, Live e Grande Fratello 2019. Non si annoia mai! Programmi, questi, tutti legati tra loro e che ci permettono di approfondire quei gossip sulla bocca di tutti. Si sta parlando molto, ad esempio, di quello che sta succedendo nella Casa del Gf 16…

Ospiti Domenica Live: tra matrimonio e confessioni sui concorrenti del Gf

Barbara d’Urso ha invitato nel suo programma Lory Del Santo, che mostrerà un video che nessuno ha mai visto sull’ex Gennaro Lillio: in passato hanno avuto una relazione durata pochi mesi. Una storia breve ma intensa. Adesso lui è uno dei protagonisti del Grande Fratello 2019. Ci saranno sicuramente Eva Grimaldi e Imma Battaglia, che hanno deciso di fare un passo importante; verranno mostrate invece in diretta le nozze di Marco Predolin; Alex Belli potrebbe dire qualcosa in più su Mila, dopo gli ultimi retroscena sulla sua relazione rivelati dall’ex all’interno della Casa.

Domenica In ospiti 14 aprile 2019: Raz Degan e Selvaggia Lucarelli

Il sito Tvblog ci ha permesso di conoscere anche gli ospiti di Domenica Live. Raz Degan verrà intervistato da Mara Venier: parlerà del suo presente, dei progetti futuri e anche della sua storia con Paola Barale, che purtroppo non ha avuto un lieto fine (e in tanti avrebbero voluto vederlo). Ritornerà Selvaggia Lucarelli, con la quale la conduttrice ripercorrerà dei momenti particolari della sua vita. Una puntata di Domenica In che Mara Venier affronterà dopo aver danzato a Ballando con le stelle: sarà “ballerina per una notte”!