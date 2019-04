Eva Grimaldi sposa Imma a maggio: Gabriel Garko testimone di nozze

Gabriel Garko testimone di nozze al matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Manca poco al grande giorno: il prossimo 19 maggio Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposeranno. I preparativi del matrimonio sono iniziati da tempo e a curarli c’è il famoso wedding planner ed esperto di stile Enzo Miccio. L’evento, come raccontato dall’attrice a Chi, si terrà in un bellissimo resort appena fuori Roma, in mezzo alle campagne. Sono state invitate 230 persone e sia Eva sia Imma avranno cinque testimoni a testa. Per la Grimaldi saranno solo testimoni maschi, per la Battaglia solo donne. Tra i presenti non mancherà Gabriel Garko, storico ex della promessa sposa, che sarà anche uno dei cinque testimoni.

Il rapporto tra Gabriel Garko e Imma Battaglia

“Tra i miei testimoni c’è Gabriel! Lui adora Imma, ormai parla solo con lei, sta con lei, quando ha saputo che ci sposavamo era al settimo cielo”, ha spiegato Eva Grimaldi. Per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si tratta del secondo matrimonio: in passato è stata sposata per sette anni con Fabrizio, di professione imprenditore. “Sì, io già mi sono sposata: ma questo è tutto diverso, ho un’altra vita, ho un’altra maturità”, ha puntualizzato la Grimaldi, che ha conosciuto Imma Battaglia proprio dopo la fine del rapporto con Fabrizio.

Eva Grimaldi felice per le nozze con Imma Battaglia

“Per me quella giornata sarà la nostra giornata: coroneremo il nostro sogno”, ha aggiunto Eva Grimaldi a proposito del matrimonio con Imma Battaglia.