Eva Grimaldi e Imma Battaglia spose a maggio: Enzo Miccio in ‘regia’

By

Eva Grimaldi e Imma Battaglia spose a maggio 2019: Enzo Miccio in ‘regia’ per l’organizzazione, i dettagli dell’evento

Ci siamo: il matrimonio tra l’attrice Eva Grimaldi e la storica attivista del movimento Lgbt Imma Battaglia, annunciato da diversi mesi, sarà celebrato a breve. Nel dettaglio, la cerimonia avverrà a maggio 2019. Sulla data precisa c’è ancora da attendere, ma un’altra chicca è stata rivelata in queste ultime ore. L’organizzazione dell’evento sarà affidata alle cure di Enzo Miccio, il celebre wedding planner, noto anche per la sua presenza sul piccolo schermo. “Al cuor non si comanda mai. Che rimanga un segreto: Imma Battaglia mi ha detto ‘Sì’ e al momento lo sa solo Enzo”, ha commentato su Instagram una raggiante Grimaldi.

#EvaImmaWeddingDay e #LePromesseSpose: gli hashtag per l’evento. Data esatta e luogo top secret, ma gli spifferi dicono che si terrà a Roma

L’unione civile si svolgerà tra pochi mesi. Il luogo in cui sarà festeggiata non è ancora stato definito dall’entourage, ma pare che, con ogni probabilità, sarà a Roma, dove la coppia formata dall’attrice e dall’attivista convive da tempo. Il matrimonio tra le due donne, che sarà accompagnato sui social dai due hashtag scelti appositamente per l’evento (#EvaImmaWeddingDay e #LePromesseSpose ), era stato annunciato la scorsa estate (giugno 2018), dopo che la storia d’amore era stata resa nota, a gran sorpresa, dalla stessa Grimaldi durante la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2017.

Enzo Miccio: “Sarà un matrimonio che parlerà di Eva e di Imma, del loro amore, del loro percorso come coppia e delle loro passioni”

Al momento non emergono ulteriori informazioni. Tuttavia Enzo Miccio, pur non sbilanciandosi, ha già fatto intendere in che modo ha intenzione di preparare la festa di nozze. “Sarà un matrimonio che parlerà di Eva e di Imma, del loro amore, del loro percorso come coppia e delle loro passioni”, fa sapere il wedding planner, che poi aggiunge: “Un vero e proprio inno alla semplicità e all’amore, senza mai dimenticare l’anima militante di questo sentimento“. Miccio ha infine dedicato un post social alle due donne, dedicandole delle parole al miele.