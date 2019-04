Audrey bulimia, confessione al Gf: “Ossessionata dalla bellezza”

Gf 16, Audrey bulimica: la confessione della concorrente

Audrey Chabloz ha ammesso di esser stata bulimica. Sin da piccola, aveva sognato di fare la modella: è volata a Ibiza, ma quel sogno è stato più difficile del previsto da realizzare. Le avevano detto che avrebbe dovuto perdere parecchi chili. Questa richiesta ha mandato in tilt la concorrente del Grande Fratello 2019, che ha cercato in tutti i modi di dimagrire, utilizzando anche delle vie deleterie per la sua salute. Senza accorgersene, era caduta nel baratro della bulimia. Credeva fortemente che solo così sarebbe potuta diventare una modella famosa in Spagna. La malattia le ha risucchiato tutta la gioia di vivere, finché un giorno aveva capito che, continuando così, avrebbe perso definitivamente la felicità.

Malattia Audrey Chabloz: cosa le è successo a Ibiza?

“Ho fatto la modella e mi avevano detto che ero troppo in carne – ha confessato Audrey al Gf 16 –. Ero dimagrita tantissima ed ero diventata bulimica. Avevo perso la testa. Questa è una brutta malattia. Nessuno se n’era accorto perché vivevo in Spagna. Mangiavo e andavo a casa a vomitare. Non pensavo di essere malata”. Vedeva il suo fisico come un limite che non le permetteva di concretizzare il suo sogno, per questo ha cominciato a maltrattarlo: “Solo oggi ho capito che è stato un periodo difficile. Ero ossessionata dalla perfezione perché volevo lavorare come modella. Non è facile passare dalla Valle d’Aosta a Ibiza, da una vita normale a una vita in cui dovevo essere per forza perfetta. La perfezione ti autodistrugge”.

La nuova vita di Audrey e il messaggio a tutte le ragazze

Dopo le confessioni sulla malattia di Martina Nasoni, ci sono state quelle di Audrey. Per fortuna ha avuto la forza di salvarsi da sola: “Solo in un secondo momento ho capito la bellezza del viaggio. Sono andata in palestra e sono ingrassata. Ho lavorato ancora di più e ho iniziato a essere davvero felice”. Vuole lanciare un bel messaggio dalla Casa del Grande Fratello: “Vorrei far capire alle ragazze che bisogna cercare la felicità. Non bisogna perdere il controllo. Loro potrebbero trovare aiuto prima di sprofondare nel buio”. Intanto al Gf 2019 Ivana ha svelato altri retroscena sul suo rapporto con Mauro Icardi e Serena Rutelli ha raccontato degli aneddoti sul padre.