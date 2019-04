Grande Fratello, Martina malattia al cuore: la spiegazione ai concorrenti

Malattia Martina Gf 2019: la spiegazione ai suoi nuovi compagni

Martina Nasoni ha voluto condividere la storia del suo problema al cuore con alcuni concorrenti del Gf 16. Ha superato diverse difficoltà che, alla fine, l’hanno resa più forte e le hanno permesso di vedere la vita in un modo diverso. La ragazza è riuscita a integrarsi immediatamente all’interno del gruppo e tutti sono curiosi di conoscere cosa le è successo: in più di un’occasione ha voluto ripercorrere il suo passato, parlando non solo della cardiomiopatia ipertrofica ma anche della sua ultima storia finita non male… ma malissimo! Ora è felicemente single.

Il passato di Martina Nasoni: il racconto del suo problema al cuore

Dopo aver fatto una difficile confessione sulla mamma, Martina del Grande Fratello ha spiegato cos’è la cardiomiopatia ipertrofica: “Il mio cuore si riempie di molto sangue e poi non riesce a buttarlo fuori. Con questa mia storia, io non voglio farmi compatire dagli altri. Vorrei che gli altri capiscano le cose che ho dovuto subire e che vanno sempre affrontare in un certo modo. Non bisogna mai farsi mettere i piedi in testa dalla vita. La vita è una sola. Io conosco benissimo i miei limiti e so quando mi devo fermare”.

Vita nuova per Martina: Grande Fratello e incontro con Irama

Martina Nasoni ha ispirato una canzone di Irama (con lui ha avuto un incontro speciale) e adesso vorrebbe dare agli inquilini del Gf – ma anche a chi la segue da casa – la forza necessaria per affrontare qualsiasi difficoltà: “Per me è bello ripercorrere tutto quello che è stato. Anche se è stato forte e pesante. La forza ti viene. Tante persone mi hanno chiesto se avevo paura di partecipare al Grande Fratello portando sulle spalle la mia storia. Io ho sempre risposto di no: quella che sono adesso è la parte migliore di me. Non ho nulla di cui vergognarmi”.