Gf, Martina Nasoni madre: “Per 7 anni entrava e usciva dagli ospedali”

Grande Fratello, Martina Nasoni parla del problema al cuore della mamma: la confessione alle sue nuove compagne

Martina del Gf 16 ha raccontato che sua madre ha avuto problemi al cuore molto gravi, che non le hanno permesso di avere una vita spensierata: “Vedere la mia mamma che per sette anni entrava e usciva dagli ospedali… Io non piangevo perché dovevo fare forza alla mia famiglia. Sentivo che se crollavo io sarebbe crollato anche mio padre. A scuola mi era arrivato un messaggino di papà che mi informava che mamma si sarebbe dovuta operare per l’ennesima volta e ho avuto un crollo”. Questa è stata la confessione fatta durante la diretta del Grande Fratello 2019.

Martina Gf 16, il racconto della malattia: i problemi della madre

Anche la madre di Martina Nasoni ha dovuto combattere contro la cardiomiopatia ipertrofica: “Lei ha lo stesso problema mio. Si metteva il pacemaker, però il corpo, per qualche ragione, non lo accettava. Aveva il rigetto, invece altre volte ci sono state delle complicazioni”. Anche la ragazza ha il pacemaker: è stata lei ad aver ispirato una famosa canzone di Irama. Giornata di confessioni, questa, visto che anche Ivana Icardi ha spiegato che sta soffrendo molto…

Gf 2019, Martina Nasoni: nuova vita dopo l’operazione

Martina Nasoni del Grande Fratello 16 ha confidato alle sue nuove compagne (tra queste c’è Valentina Vignali: le sue dichiarazioni sul cancro hanno fatto scoppiare la polemica) che, dopo aver combattuto a lungo contro il problema al cuore, adesso vede la vita con occhi diversi ed è certa che l’esperienza televisiva le permetterà di crescere ulteriormente: “Io ho 21 anni e credo di pensarla diversamente rispetto alle mie coetanee. Quello che tu vivi ti fortifica e ti fa vedere la vita in maniera completamente diversa. Ti fa vedere dei lati che non consideri quando eri ingenuo e non avevi certi problemi”.