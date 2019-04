Grande Fratello, Ivana Icardi sul fratello Mauro: motivo del litigio

Perché Mauro Icardi non vuole vedere la sorella Ivana? La spiegazione della ragazza al Grande Fratello 2019

Ivana Icardi è ritornata a parlare di Wanda Nara e di suo fratello Mauro, il calciatore dell’Inter. Dopo aver partecipato al Gf argentino, la ragazza ha cercato di ricucire i rapporti con lui. L’attaccante è convinto che la sorella e gli altri componenti della sua famiglia abbiano un parere sbagliato sulla moglie. Durante la diretta del Grande Fratello, Ivana ha spiegato qualcosa di più di questa storia a Jessica Mazzoli: “Io sono rimasta muta perché lei si è arrabbiata quando sono andata al Grande Fratello argentino. Io pensavo che fosse un periodo durante il quale lei non voleva parlarmi. Non ho detto niente, sono stata zitta perché per me è più importante il rapporto con mio fratello. Però dopo che passano gli anni e tu lo riesci a vedere solo una volta, niente va bene”.

Grande Fratello 16, Ivana Icardi si confida con Jessica Mazzoli

Lanciata la frecciatina contro Wanda nella prima puntata del Gf, ha spiegato perché è avvenuto questo allontanamento a cui comunque lei non riesce a dare una spiegazione precisa: “Non vedo mai mio fratello. Perché non può esserci questa pace? Noi vediamo che c’è qualcosa che non va e lui la vede in un’altra maniera. Siamo tutti sbagliati per lui. Credi che a me faccia piacere raccontare tutto questo?”. Ha poi detto che il legame con Mauro Icardi nessuno mai potrà spezzarlo, nemmeno Wanda Nara: “Mio fratello sarà mia fratello per tutta la vita”.

Ivana Icardi contro Wanda Nara: quelle foto non le sono proprio piaciute!

Le ultime foto pubblicate su Instagram da Wanda Nara hanno irritato Ivana del Gf 2019, che ha detto: “Lei mi sta provocando. Mi piacerebbe averla di fronte. Mi dà troppo fastidio. Ho già sofferto molto e continuo a soffrire per mio fratello”. Ci sono state inoltre anche delle nuove e imperdibili confessioni di Martina Nasoni mentre Jessica Mazzoli non si è trattenuta sulla vicenda “Morgan”.