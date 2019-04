News Grande Fratello, Ivana e Mauro Icardi: “Non mi riconosce”

Ivana e Mauro Icardi, nuovi retroscena sul loro rapporto al Gf 16

Ivana, al Grande Fratello 2019, ha parlato per l’ennesima volta di suo fratello Mauro Icardi: più volte si confessa con le sue nuove compagne e ogni volta dice di voler ritornare ad avere un ottimo rapporto con lui. Questa esposizione mediatica le permetterà di raggiungere il suo obiettivo? Spera con tutta sé stessa che, vedendola nella Casa più spiata d’Italia, Mauro la riconosca e capisca che non è cambiata minimamente. Per il momento né Mauro né sua moglie Wanda Nara hanno voluto rispondere alle ultime frasi dette su di loro da Ivana Icardi. Chissà fino a quando durerà questo silenzio…

News Grande Fratello, Ivana Icardi ritorna a parlare di Wanda Nara: lei ascolterà queste sue parole?

“Ma com’è possibile che sia successo tutto questo? Siamo cresciuti insieme. Non mi riconosce. Si è pure dimenticato chi è sua mamma”, questa è stata l’ultima confessione fatta da Ivana del Gf 16. Si è poi rivolta direttamente a Wanda Nara: “Mi piacerebbe che lei capisca la nostra posizione e prenda le nostre difese. Non deve fare più un circo per litigare con me. Se vuoi continuare, comunque, io continuo”. Parole, queste, che possono essere chiarite meglio con il reale motivo del loro litigio.

Grande Fratello gossip, la confessione di Ivana e il racconto difficile di Audrey

Martina Nasoni non riesce proprio a capire come una famiglia possa arrivare a quel punto: “Comunque è sciocco portare rancore, a prescindere da chi abbia la colpa. Solo in una famiglia ci sono quelle figure che possono aiutarti”. Ivana teme che potrebbe arrendersi tra alcuni anni: “Forse un giorno lascio stare e non sarà mai più così. Non lo so”. Abbiamo anche scoperto che Audrey ha dovuto combattere contro una malattia e ci sono state altre notizie sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi.