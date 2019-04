Grande Fratello, Serena verità padre Rutelli: “Rapporto cambiato”

By

Francesco Rutelli padre Serena del Gf: confessioni della ragazza nella Casa

Serena Rutelli ha parlato della sua famiglia al Grande Fratello 2019. Ha un rapporto speciale sia con la mamma che col papà: loro sono Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La sua partecipazione all’interno della Casa più spiata d’Italia ha creato non poco clamore. Nessuno si sarebbe mai aspettato che la figlia di una coppia così famosa (e molto riservata) potesse decidere di prendere parte a un reality show in cui tutti i concorrenti hanno le telecamere puntate addosso per (quasi) tutta la giornata. Tra i sogni di Serena del Gf 16 c’è sempre stato quello di entrare nella Casa e finalmente quest’anno ce l’ha fatta: Barbara d’Urso ha ammesso che il suo provino ha convinto l’intera produzione.

Genitori Serena Rutelli: i rapporti con madre e padre

Dopo la confessione di Audrey sulla sua malattia, Serena ha parlato del rapporto col padre Francesco Rutelli: “Sono contenta di stare qua. Spero che siano contenti anche loro. Hanno sempre detto che l’importante è fare ciò che più mi piace. Mi hanno detto che avrei potuto fare qualsiasi cosa. Mamma è contentissima perché a lei piace prendersi cura di sé stessa e mi ha detto: ‘Così almeno a casa mi fai qualcosina!’. Con papà all’inizio non parlavo tantissimo. Non gli raccontavo le mie cose. Adesso, invece, le cose sono cambiate. Abbiamo un rapporto molto più bello”.

Il sogno di Serena del Grande Fratello

Serena Rutelli ha anche spiegato come sono i suoi genitori nei suoi confronti: "Con papà mi dico tante cose mentre mamma è più severa, ma mi sa dare sempre tanto amore. Lui mi abbraccia e mi coccola, mi fa tanto ridere". Ha poi rivelato qual è il suo sogno nel cassetto: "Ho fatto cinque anni di liceo e ho studiato due anni di Estetica. Ho dato l'esame per diventare estetista e adesso sogno di essere la titolare di un centro tutto mio".