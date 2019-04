Francesca De Andrè risponde al padre, poi parla Barbara: “Rispetta gli spettatori”

Grande Fratello, Barbara d’Urso aggiorna Francesca De Andrè sul padre Cristiano

La puntata del Grande Fratello 16 di stasera martedì 23 aprile è stata aperta in maniera insolita. Prima di collegarsi con il salotto, infatti, Barbara d’Urso ha parlato con Francesca De Andrè, che era isolata in un’altra stanza. Suo padre Cristiano nella settimana ha pubblicato un lunghissimo messaggio sulle due figlie, in cui ha spiegato i suoi motivi della diffida. Francesca sarebbe dovuta entrare in Casa in coppia con sua sorella Fabrizia, ma quest’ultima poi ha preferito rinunciare. Francesca è entrata in Casa con la diffida del padre, quindi non ha potuto parlare di lui in questi giorni. La diffida era anche per Mediaset, come ha sottolineato anche Barbara stasera. Poi è arrivato il messaggio di De Andrè, per questo stasera la conduttrice ne ha voluto parlare.

Francesca De Andrè risponde al padre: “Mi tappa la bocca”

Nel suo messaggio, Cristiano De Andrè ha scritto che non voleva che le sue figlie continuassero a diffamarlo. A queste parole, Francesca ha risposto in modo molto duro: “Io diffamo? Visto che ha parlato lui, io rispondo. Se c’è una persona che diffama è lui e io l’ho denunciato. Ha scritto un libro. Io ho vinto una causa. A lui piacerebbe passare per la vittima di turno come nel libro. Purtroppo le cose documentate dicono tutto”. Barbara poi le ha ricordato che la diffida non è decaduta, quindi non dovrà parlare di lui come ha fatto nei giorni scorsi. Francesca ha commentato così: “Comoda la vita. Lui si permette di scrivere libri e rilasciare dichiarazioni e a me tappa la bocca. Ci vediamo in tribunale, bello”. Durante le parole del messaggio del padre, inoltre, lei ha negato che erano in buoni rapporti.

Gf, Francesca De Andrè su tutte le furie dopo il messaggio del padre

Terminato il video con la lettera di Cristiano De Andrè, è tornata all’attacco: “Non so se ridere o se piangere. Partiamo dal presupposto che se ci fosse una famiglia non sarei stata affidata al tribunale. Non avrebbero avuto bisogno di mettermi in una casa famiglia. Dice un sacco di menzogne, beato lui che non posso aprire la bocca. Io ho una diffida, lui si permette di dire quello che vuole. Mi sembra che la vittima sia lui. Io ho risposto a delle accuse, che queste pagliacciate finiscano, perché è davvero ridicolo”. A lei è toccato poi leggere l’ultima frase di Cristiano, in cui diceva di amare le sue figlie e di sperare nella loro realizzazione. Anche rispondendo a queste parole, la concorrente del Gf è stata molto dura: “Io non so la violenza che ha usato sempre come si possa chiamare amore. Non ha mai fatto nulla con amore. Legalmente l’ho dimostrato. Purtroppo i lividi addosso non mi sono rimasti”.

Cristiano Malgioglio invita Cristiano De Andrè al Grande Fratello

A questo punto, è intervenuto Cristiano Malgioglio in difesa del Grande Fratello. Questo perché ha captato nelle parole di Cristiano De Andrè un’offesa al programma: “Offendi noi dicendo che ti fa schifo. Ti consiglio di farlo anche tu. Offendi milioni di persone che ci guardano ogni settimana e questo non è giusto. I problemi tuoi e dei tuoi figli ve li risolvete voi. Ecco questo mi dispiace, che offendono il nostro programma. Ti consiglio di venire qua, ti prendi un po’ di camomille e te ne stai chiuso là dentro”. Anche Iva Zanicchi ha sottolineato che è molto triste sentire un padre e una figlia litigare in questo modo. Poi ha consigliato alla De Andrè di non parlare più di suo padre, dopo averla vista piangere in Casa, ma di dare più importanza a suo nonno Fabrizio De Andrè.

Barbara d’Urso risponde a Cristiano De Andrè: “Vorrei rispettasse gli spettatori”

Infine, le parole di Barbara d’Urso: “Mi è sembrato strano che lui mandasse una diffida a noi di Mediaset e poi lui buttasse fango sulle sue figlie e sul nostro programma. Vorrei che lui rispettassi i milioni di spettatori che guardano il Grande Fratello. Lui dice che noi e che io voglio incrementare i dissapori. In realtà io avevo un sogno, che si è realizzato l’anno scorso”. Ha mandato sullo schermo la foto di Bobby Solo e la figlia Veronica Satti, che si sono riappacificati dopo lo scorso Grande Fratello. E ha aggiunto ancora: “Non credo che dire di amare di le proprie figlie sia fare una diffida. Non credo sia un punto di partenza, ma un messaggio di in bocca al lupo”.