Valentina Vignali tradimento: “Lei stesse emozioni di un distributore”

Grande Fraetello, Valentina Vignali: nuove curiosità sul tradimento

Barbara d’Urso ha voluto ritornare sul tradimento ai danni di Valentina Vignali. In quest’ultima settimana, la cestista ha ricevuto una diffida da parte di Francesca Brambilla: non vuole che si parli ancora di lei. Cosa deciderà di fare Valentina? Lei è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata e riesce a stare zitta a fatica. Vuole sempre dire la verità, non ha nessuna intenzione di essere imbavagliata e per questo siamo certi che succederà di tutto! Probabilmente non parlerà più di Francesca non perché ha paura di sfidarla, ma semplicemente perché non ha più nulla da dire su di lei. E una frase pronunciata oggi durante la diretta ha fatto ben capire tutto.

Diretta Gf 16, la reazione di Valentina Vignali alla diffida di Francesca Brambilla

Questa sera Barbara d’Urso le ha fatto una ramanzina e poi le ha parlato della diffida. Ecco cos’ha detto: “Settimana scorsa noi abbiamo parlato di una cosa che ha scatenato qualche reazione. devo dirti che mi sento un po’ in colpa io perché ti ho chiesto se la ragazza fosse proprio Francesca Brambilla. Allora lei non è stata particolarmente felice per la cosa che tu hai detto. Ti ha mandato una diffida”. La Vignali ha risposto così: “Io ho detto la verità. Non è felice della verità! Gli amici mi chiamano ‘Vignali tutta verità’. Abbiamo la tessera ‘diffidati'”.

Cosa pensa la Vignali di Francesca? La verità

Ha infine detto un’ultima frase su Francesca Brambilla: “Lei mi suscita le stesse emozioni di un distributore di benzina”. La d’Urso ha cercato di metterla in guardia: “In tre puntate, tre diffide. Sono nel Guiness World Record anche per questo. La diffida non è una querela, è una sorta di monito con cui ti dice che è meglio non parlare di lei altrimenti un giorno potrebbe querelarti”. Oltre alla diffida, Valentina Vignali dovrà accettare anche il fatto che Alberico Lemme resterà ancora nella Casa!