Barbara d’Urso bacchetta Valentina Vignali: “Dire ti aspetto fuori è brutto”

Diretta Gf 16, Valentina Vignali: tirata d’orecchie da parte di Barbara d’Urso

A Barbara d’Urso non è proprio piaciuta un’esternazione fatta da Valentina Vignali durante lo scontro con Alberico Lemme. Le parole di quest’ultimo fanno andare in escandescenza la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello 2019, che hanno addirittura deciso di fare uno sciopero del silenzio per far sì che la produzione prendesse dei seri provvedimenti nei suoi confronti. Provvedimenti che ci saranno, come ha tenuto a ribadire più volte la conduttrice nel corso della puntata. Sì, Lemme ha usato delle espressioni forti, in grado di innescare delle reazioni… ancora più forti! Barbara ha infatti condannato la reazione esagerata che la Vignali ha avuto dopo una frase detta da Lemme ad Ambra. Una frase molto probabilmente fraintesa.

Valentina Vignali e Lemme, lo scontro al Grande Fratello

Dopo la reazione di Francesca De Andrè alle parole del padre avvenuta in diretta, c’è stata quella della d’Urso nei confronti di un atteggiamento che non le è andato a genio. Ecco cosa ha detto: “Valentina, che io amo molto, è stata bella… eh! Poi passi dalla parte del torto. Dire ‘ti aspetto fuori’ è brutto. Quindi attenzione anche a te”. Lemme ha etichettato Ambra come la “professoressa sul pisello”; e queste sono state le parole della Vignali: “Non ho capito cos’hai detto ad Ambra. Scusami? Che vuol dire principessa sul pisello? Ma sei sordo? Cosa vuoi? Hai fatto piangere una mia amica!”.

Le provocazioni di Lemme e la spiegazione della d’Urso

Lemme ha continuato a provocare: “Si è commossa”. La cestista non è riuscita a dare un freno alla sua rabbia e si è avvicinata pericolosamente a lui, dicendo: “Mi stanno tremando le mani. Tu ringrazia che stiamo qua, Lemme! Ci vediamo fuori. Non ti sputo in faccia perché stiamo davanti a tutti”. Barbara d’Urso ha spiegato che probabilmente è stato frainteso: “Ambra, tu sai che sono sempre dalla parte delle donne. Obiettivamente quel ‘professoressa sul pisello’ l’ho presa in maniera più divertita. Pensavo che lui parlasse davvero della favola. Non sto giustificando Lemme. Non lo sto difendendo. Lo sai che mi scaglio sempre contro di lui”.