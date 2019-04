Lemme resta al Grande Fratello, concorrenti protestano: la percentuale

Gf 16, Lemme non esce: ecco cos’è successo durante la diretta

Alberico Lemme resta nella Casa del Grande Fratello 2019. E i concorrenti sono rimasti scioccati! Non si sarebbero mai aspettati che, dopo tutto quello che ha combinato durante l’ultima settimana, avrebbe avuto una chance da parte del popolo votante. Il pubblico è rimasto colpito dalle dinamiche create da Lemme e si è spaccato: da una parte c’è chi la pensa come Francesca De Andrè e Valentina Vignali (un personaggio del genere non dovrebbe vivere un’esperienza televisiva di quel tipo) e dall’altra chi stravede per lui perché è capace di smuovere le acque e perché fa calare alcune maschere. Cosa ci riserverà Alberico Lemme la prossima volta?

Alberico Lemme resta al Grande Fratello: la percentuale

Al Gf 16 Lemme è stato salvato dal 54% dei telespettatori. Barbara d’Urso – dopo aver avuto qualcosa da ridire sulla reazione esagerata che ha avuto la Vingnali – ha rivelato la verità su Alberico: “Lemme non è mai stato un concorrente. Lui è nella Casa per creare delle dinamiche, per far in modo che noi osservassimo dal di fuori. Non è mai stato come voi. Ma, questa sera, noi abbiamo deciso una cosa. Voi lo volete tutti fuori dalla Casa, ma io aprirò un televoto: starà al pubblico decidere se resterà oppure no”.

Figli Lemme: le parole che spiegano tutto

Ivana Icardi (che ha risposto a quello che ha detto Wanda Nara) è stata l’unica che ha capito davvero Lemme: “Lui è un personaggio e dobbiamo essere intelligenti”. Poco prima della chiusura del televoto, ha voluto chiarire quello che aveva detto sui figli e che aveva creato una situazione destabilizzante all’interno della Casa: “Ho amato i miei figli e lo sanno. Chiedete a loro se sono felici del padre che hanno o se lo rinnegano”.