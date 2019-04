Kikò parla del rapporto con Ambra: “Tina Cipollari? Penso alla mia vita”

Grande Fratello, Chicco Nalli e Ambra: l’ex marito di Tina Cipollari fa chiarezza

Tra i vari argomenti della terza puntata del Grande Fratello 16 si è parlato pure del presunto flirt tra Chicco Nalli, in arte Kikò, e Ambra Lombardo. L’hair stylist e la professoressa si sono avvicinati parecchio nelle ultime settimane: un vero e proprio flirt che non è sfuggito agli altri inquilini della Casa e soprattutto al pubblico a casa. Ambra è però fidanzata e nella diretta con Barbara d’Urso ci ha tenuto a sottolineare che non ha voglia di mancare di rispetto al suo Marco. Lo stesso ha fatto Chicco che ha frenato gli entusiasmi in studio. Nalli ha instaurato un buon legame con l’insegnante siciliana ma non vuole di certo creare problemi ad una coppia già ben consolidata.

Le parole di Chicco Nalli per il fidanzato di Ambra Lombardo

“Marco ti saluto puoi stare tranquillo”, ha detto Chicco Nalli nel Confessionale, dove è stato chiamato da Barbara d’Urso proprio insieme ad Ambra Lombardo. L’opinionista Iva Zanicchi ha poi incalzato il parrucchiere sul suo rapporto con Tina Cipollari, l’ex moglie dalla quale ha avuto tre figli. “Non credo che Tina ci rimarrà male. Lei ha la sua vita e io ho la mia”, ha assicurato Kikò, single da ben due anni. Tina invece è felice e spensierata accanto al ristoratore Vincenzo, con il quale progetta di sposarsi presto.

Ambra Lombardo lascia il Grande Fratello: messaggio per Kiko

Ad ogni modo l’eventuale flirt tra Ambra e Kikò non avrà futuro: la professoressa è stata eliminata al Grande Fratello. Prima di andare via ha voluto parlare per l’ultima volta con Chicco. “Ti voglio bene”, ha detto la Lombardo abbracciando forte Nalli, triste per aver perso una persona importante nella Casa più spiata d’Italia.