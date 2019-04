News Gf, Kikò Nalli e Ambra: le dolci parole dopo la finta dichiarazione

Gf News, Kikò Nalli e Ambra Lombardo vicini: lui appare fortemente coinvolto

Sembra ormai chiaro a tutti: Kikò Nalli potrebbe essersi preso una bella cotta per Ambra Lombardo. La professoressa di lettere è entrata all’interno della Casa dichiarandosi fidanzata, ma durante la finta dichiarazione d’amore del parrucchiere è apparsa particolarmente imbarazzata. Scendendo nel dettaglio, l’ex marito di Tina Cipollari ha pronunciato delle romantiche parole di fronte ad Ambra, convincendola di aver appena fatto una dichiarazione d’amore per lei di fronte alle telecamere. Chicco ha affermato alla gieffina di aver chiesto scusa al suo fidanzato e di aver confessato pubblicamente i suoi sentimenti. Di fronte a queste parole, sembra restare completamente sorpresa e allo stesso tempo imbarazzata. Infatti, Ambra ha farfugliato qualche parola e ha poi cercato di capire bene il discorso di Kikò. Ma ecco che, con complicità di Gaetano, Nalli le ha confessato che si trattava in realtà di uno scherzo. Ambra ovviamente si è lasciata andare allo scherzo e ha riso insieme ai due gieffino, ma poi in confessionale ammette di essere legata a Chicco.

Grande Fratello: le parole di Ambra dopo la finta dichiarazione di Kikò Nalli

Sta per nascere un amore tra Ambra e Kikò nella Casa più spiata d’Italia? Dopo lo scherzo di Nalli, la Lombardo va in confessionale e ammette che l’uomo è una presenza per lei importante. “Gli voglio tanto bene, per me è un amico speciale. È l’ unica persona in Casa che io davvero considero una risorsa “, confessa Ambra. Dunque, anche la professoressa sembra essersi particolarmente legata a Nalli, il quale però pare essere abbastanza interessato. Non è apparso inosservato, infatti, il suo voler trascorrere molto tempo vicino alla professoressa. “Vorrei sapere a chi non piace Ambra”, dichiara poi Kikò in confessionale. Ricordiamo che Nalli, poco prima di entrare nel reality, ha rivelato di essere pronto a innamorarsi.

Kiko Nalli pronto a innamorarsi al Grande Fratello: ma Ambra è fidanzata

Non sappiamo cosa accadrà tra Kikò e Ambra, ma ricordiamo che quest’ultima è attualmente al televoto. La professoressa di lettere rischia di lasciare il reality, nel corso della prossima puntata. Intanto, Nalli è pronto a iniziare una nuova relazione, come lui stesso ha dichiarato prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Ad attirare l’interesse dell’ex marito di Tina è stata proprio Ambra, la quale però è fidanzata!