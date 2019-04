Gf, Kikò Nalli cotto di Ambra? “Chiedo scusa al tuo compagno ma…”

Ambra e Kikò Nalli si piacciono davvero? Gossip al Gf 16

C’è del tenero fra Kikò Nalli e Ambra del Grande Fratello 2019? In tanti se lo sono chiesti dopo averli visti insieme nelle ultime ore. Lei però è fidanzata, ma comunque la (finta) dichiarazione d’amore del parrucchiere l’ha messa notevolmente in imbarazzo. Kikò comunque è un bell’uomo e alcune parole sortiscono un certo effetto. Non possono che fare piacere! Ambra, infatti, ha farfugliato qualcosa e Kikò ci ha scherzato su contando sulla complicità di Gaetano, il bello e impossibile (come si definisce lui) che riuscirebbe a far cadere ai suoi piedi tutte le ragazze. Tranne Martina, nei confronti della quale ha iniziato un serio corteggiamento.

Grande Fratello diretta, lo scherzo di Kikò ad Ambra: lei suda freddo!

A sorpresa Kikò Nalli del Gf ha detto delle parole romantiche alla sensuale professoressa: “Io ho fatto una dichiarazione d’amore. Ora la vedrà tutta Italia. Telecamera fissa… un’ora! Chiedo scusa al tuo compagno ma…”. Gaetano – che vorrebbe baciare Martina – lo ha appoggiato in questo modo: “Lui è stato un’ora lì guardando il cielo a descrivere la creatura perfetta”. Ambra gli ha chiesto di continuo se fosse uno scherzo, ma comunque non è riuscita a trattenere l’imbarazzo. Kikò potrebbe essere il suo tipo?

Gf news, la confessione di Kikò Nalli e la reazione di Ambra

Alla fine l’ex marito di Tina Cipollari ha vuotato il sacco: “A me quello che fa arrabbiare di te è che non sai mai prendere le cose sul serio. Usciremo da qui e poi Dio saprà quello che dobbiamo fare. Io non posso stare vicino a lei. Comunque è uno scherzo. Ti ho fatto sudare i baffi, eh?”. Probabilmente non ci sarà modo di sapere se Kikò provi un reale interesse nei confronti di Ambra perché quest’ultima potrebbe essere la terza eliminata del Gf 16. Il pubblico (e i concorrenti) non nutrono una forte simpatia nei suoi confronti.