Grande Fratello, Gaetano e Martina primo bacio: lei chiarisce tutto

Martina e Gaetano, bacio al Gf 16? I concorrenti vogliono sapere la verità

C’è stato il primo bacio tra Gaetano e Martina? Nella Casa del Grande Fratello 2019 tutti vogliono sapere – in prima linea c’è sempre Cristian Imparato quando si tratta di gossip – se c’è stato davvero, ma entrambi hanno smentito. Martina Nasoni è interessata al ragazzo, ma vuole essere cauta. Si conoscono appena, non può lasciarsi andare in una storia che potrebbe durare un battito di ciglia. Gaetano è rimasto incredulo per la confessione della gieffina perché, fuori dal reality show di Canale 5, nessuna donna resiste al suo sguardo. Martina invece ci riesce. È dotata di superpoteri o Gaetano non è proprio l’uomo dei suoi sogni? Martina non è entrata al Gf 16 con l’intenzione di fidanzarsi, anche perché brucia ancora quella ferita provocata dal tradimento del suo ex…

Diretta Grande Fratello, Martina frena Gaetano

Martina e Gaetano del Gf 2019 hanno avuto un confronto: lui le ha detto che, se al gioco della bottiglia fosse capitato “obbligo”, si sarebbero dovuti baciare. La reazione di Martina (che poco prima ha spiegato chiaramente cosa le provoca il suo problema al cuore) è stata immediata: “A chicco, tanto non ti avrei baciato!”. Una risposta che ha spiazzato così tanto Gaetano da decidere di avere un confronto con lei lontani dagli altri. Le ha chiesto se quella risposta riguarda solo il gioco o se non potrà mai avere la possibilità di baciarla. Martina ha detto che è troppo presto per parlare di baci ed effusioni. Gaetano continuerà a corteggiarla, considerato che ha trovato una ragazza diversa rispetto a quelle che fino a ieri ha frequentato?

Gf, Martina e Gaetano: storia d’amore annunciata?

Poco ma sicuro nascerà del tenero fra i due. Come ha detto Kikò: “Il tempo darà tutte le risposte”. La risposta invece sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi potrebbe darcela Roger Garth, che in passato è stato un grande amico del giovane. E probabilmente continua a esserlo.