Cristian Imparato, furia contro Guendalina Tavassi: “Falsa patentata”

Grande Fratello 16: Cristian Imparato replica alle nuove accuse di Guendalina Tavassi

Continua lo scontro a distanza tra Cristian Imparato e Guendalina Tavassi. Il vincitore di Io Canto ha replicato alle ultime accuse dell’ex concorrente del Grande Fratello. Che, in una recente ospitata a Pomeriggio 5, ha di nuovo mosso il dito contro l’artista siciliano. Barbara d’Urso ha informato Cristian di quanto dichiarato dalla Tavassi, mandando così Imparato su tutte le furie. L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha accusato il 22enne di essere un bugiardo perché ha fatto finta di non conoscerla e perché non ha ammesso le punturine fatte alle labbra. Che, a detta di Guenda, Cristian avrebbe fatto insieme al suo amico, che l’avrebbe accompagnato nello studio di una qualificata dottoressa specializzata in chirurgia estetica.

Cristian Imparato si scaglia contro Guendalina Tavassi

“Sono scioccato. È una falsa patentata! Il suo parrucchiere? Ho detto che non era una storia perché è stata una cosa molto rapida”, ha assicurato Cristian Imparato al Grande Fratello 16. “Si paragona a me ma cosa sa fare a parte riprendere il suo sedere? Io almeno ho cantato nella mia vita. Fa queste scene per tirare su due spicci”, ha aggiunto senza mezzi termini Imparato. Che ha poi fatto una richiesta importante a Barbara d’Urso: quella di avere un confronto con l’hair stylist romano con il quale avrebbe avuto una liason, come spifferato dalla Tavassi.

Cristian Imparato vuole un confronto con il parrucchiere

“Questo Fabrizio, che venga qui per un confronto, lo voglio nella Casa. Perché non viene lui, invece che mandare avanti lei, l’avvocato del Diavolo?”, ha domandato il giovane. Il Grande Fratello accoglierà la richiesta di Cristian Imparato?