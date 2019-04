Alex Belli a Mila Suarez: “Ti chiedo scusa”, poi l’abbraccio riappacificatore

Mila Suarez incontra l’ex fidanzato Alex Belli al Grande Fratello

Mila Suarez ha rivisto Alex Belli otto mesi dopo la loro rottura improvvisa. L’ex attore di Centovetrine è entrato al Grande Fratello 16 per avere un confronto con l’ex fidanzata, che da settimane non fa che parlare di questa storia d’amore finita male. Alex e Mila hanno avuto un’accesa discussione, nella quale non sono mancate frecciatine e ripicche. Nel confronto è poi intervenuta Francesca De André, l’ultima arrivata nella Casa più spiata d’Italia. La nipote del grande Fabrizio De André ha litigato negli scorsi giorni con Mila proprio per le sue eccessive confidenze su Alex. Che, a detta di Francesca, sarebbe suo amico.

Cosa ha detto Alex Belli a Mila Suarez al Grande Fratello 16

“Non sono qui per litigare né per discutere con te. Non hai mai capito perché ci siamo lasciati, tu non ti sei mai resa conto dei problemi che ci sono stati tra di noi. Non sono qui per attaccarti, sono qui perché hai detto cose private nostre, non hai rispettato la mia privacy. Hai una realtà delle cose distorta, sei morbosa“, ha dichiarato Alex Belli al Grande Fratello 16. L’attore ci ha tenuto a precisare che non ha mai tradito la modella marocchina: “Tu sei entrata qui solo per infangarmi, voglio chiudere questa storia qui in un modo migliore, Delia è arrivata dopo un mese e mezzo, tu vivi in una realtà parallela. Fatti valere per quello che sei, ogni parola che dici qui dentro fuori hanno un peso”.

Alex Belli al Grande Fratello: la versione dei fatti di Mila

Diversa la versione dei fatti di Mila Suarez che, con veemenza, ha difeso la sua posizione. “Mi hai buttato in un albergo quando avevo più bisogno di te, quando ero in ospedale. Io ho chiuso con te, ma ho diritto di parlare della mia storia. Sei un bravo attore“. Secca la replica di Alex, che ha svelato: “Le tue priorità l’anno scorso, quando non ti hanno preso al GF e ti stavi tagliando le vene, erano rifarti il s..o e il naso. Eri in ospedale perché hai rifatto il seno, non hai fatto un triplo bypass al cuore. Non sto recitando. Non volevo abbandonarti, perché lo so che sei stata abbandonata da piccola e ci sono stato male”.

Il confronto tra Alex Belli e Mila Suarez finisce bene

La discussione tra Alex e Mila è poi finita nel migliore dei modi. I due si sono abbracciati e Belli ha addirittura chiesto scusa all’ex compagna. “Ti chiedo scusa se ho fatto qualcosa di sbagliato, viviti questa esperienza e sii felice”, ha detto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che ha sussurrato queste dolci parole all’orecchio di Mila. I due si sono infine lasciati con un forte abbraccio che ha stupito tutti, dagli inquilini della Casa al pubblico in studio e a casa.