Tina Cipollari, messaggio su Kikò e Ambra durante il Gf: la reazione di lui

Tina Cipollari parla di Kikò e Ambra durante la puntata del Grande Fratello

Puntata movimentata al Grande Fratello 16 stasera, martedì 23 aprile 2019. Tra le varie diffide e le storie che arrivano dai salotti di Domenica Live, si è parlato anche di Kikò e Ambra. L’ex marito di Tina Cipollari si è spesso dichiarato innamorato della professoressa. Ora magari dire innamorato è troppo, visto che si sono conosciuti solo due settimane fa, ma comunque provava un certo interesse per lei. Tra i due concorrenti è nata un’intesa, che sia anche solo semplice amicizia ma piuttosto forte. Un rapporto che però è stato spezzato dall’eliminazione di Ambra al Gf. La professoressa infatti non ha superato la nomination contro Gianmarco, Enrico e Serena e ha dovuto lasciare la Casa.

Grande Fratello, arriva il messaggio di Tina Cipollari su Kikò e Ambra

Dopo l’eliminazione di Ambra, e visto il rapporto e la simpatia nata con Kikò, è stata proprio Tina a commentare il tutto! L’ex moglie di Kikò Nalli ha infatti pubblicato una storia su Instagram: “Sono molto dispiaciuta che sia uscita ‘la professoressa’ ma soprattutto per te Kikò… A volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore”, con un occhiolino e un bacio. Queste le parole dell’amatissima opinionista di Uomini e Donne, che ancora una volta ha dimostrato la sua ironia e la sua simpatia. Ma c’è di più, la canzone scelta per accompagnare il messaggio: Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. Insomma, Tina dopo Uomini e Donne è pronta a conquistare anche il Grande Fratello! Barbara ha mostrato quasi in tempo reale tutto a Kikò, che in confessionale ha applaudito le parole dell’ex moglie e una volta tornato in salotto ha raccontato tutto ai suoi amici, facendosi una risata.

Tina Cipollari al Grande Fratello? L’idea dopo il messaggio su Kikò e Ambra

Se in Casa Kikò non fa altro che parlare bene di lei, fuori dalla Casa Tina conferma il bellissimo rapporto che hanno dopo la separazione. Già poco dopo la pubblicazione del messaggio, Barbara d’Urso ha parlato in diretta del messaggio di Tina per Kikò. Chissà che non sia una base di partenza per vedere la Vamp più amata d’Italia nella Casa più famosa d’Italia, anche solo per qualche minuto!