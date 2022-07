Avanti un altro a lutto. “Il Gladiatore” Emanuele Vaccarini è morto a soli 45 anni. L’uomo combatteva da qualche tempo con una malattia che non gli ha lasciato scampo. Sonia Bruganelli e gli altri volti del quiz show hanno espresso via social il proprio dolore per la perdita.

Vito Coppola e Arisa si sono lasciati, casomai siano stati davvero assieme (secondo molti la relazione è stata più a favor di gossip che altro). Inoltre il danzatore non farà più parte del copro di ballo professionista di Ballando con le Stelle. Volerà a Londra per essere uno dei protagonisti della versione anglosassone del talent. Il giovane ha fatto il grande salto. Milly Carlucci, seppur è stata piantata in asso, ha fatto sinceri auguri al ballerino per la nuova avventura.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro positivi al Covid e isolati. L’influencer siciliana era già stata contagiata a fine 2021. Ora ha di nuovo contratto il virus. La coppia di trova in isolamento, lontana dai figli.

Uomini e Donne: la soap opera tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone si è conclusa come tutti credeva; i due non stanno più assieme. Stesso discorso fatto per Coppola e Arisa: lo sono stati realmente almeno per qualche settimana?

L’estate entra nel vivo e tanto per cambiare uno degli scapoli più ambiti d’Italia viene pizzicato in dolce compagnia: Eros Ramazzotti avvistato a Mykonos con una misteriosa mora. Coccole, massaggi e tanta complicità…

Amici li unisce, la fama li distrugge: Cosmary e Alex non sono più una coppia. La love story è già evaporata, ognuno se ne è andato per la propria strada.

C’è invece chi resiste: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno allontanato le voci di crisi con un video social pubblicato da Formentera. Balli, risate e sguardi complici… Il matrimonio prosegue…

Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono finalmente marito e moglie. I due hanno pronunciato il fatidico “Sì” a Lucca, lungo il pomeriggio di sabato 9 luglio. Alla cerimonia, rimandata prima per il Covid e poi per un infortuno che ha colpito la sposa nei mesi scorsi, ha partecipato da protagonista anche il cane della coppia.

GF Vip 7, Pamela Prati ci sarà. La showgirl sarda in cerca del rilancio dopo lo scandalo Mark Caltagirone. Signorini ha lasciato intendere che farà parte del cast, l’autore tv Gabriele Parpiglia ha confermato la notizia. Non resta che preparare i pop corn.

Alvaro Morata e Alice Campello aspettano una femminuccia. Dopo tre maschietti, finalmente un fiocco rosa.