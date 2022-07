Altra tegola su Clizia Incorvaia: l’influencer siciliana ha contratto nuovamente il Covid, dopo essere stata infettata soltanto lo scorso dicembre, quando era in dolce attesa di Gabriele, il figlio avuto con Paolo Ciavarro. All’epoca il volto di Forum non era stato contagiato. Questa volta pare di sì. Sembra invece che per il momento siano risultati negativi Nina, la primogenita che Clizia ha avuto assieme all’ex Francesco Sarcina, e il piccolo Gabriele. Ad annunciare che il virus è tornato in casa Incorvaia-Ciavarro è stata la medesima ex gieffina vip, la quale ha informato i suoi followers su Instagram della situazione. Prima ha pubblicato un post, dopo ha aggiunto dei dettagli tramite delle Stories.

“Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza”. Così Clizia a corredo di una serie di fotografie con i suoi due figli. E proprio il fatto che abbia parlato al plurale e che abbia specificato che al momento non può stare vicino a Nina e Gabriele spinge a credere che il compagno si sia anch’egli contagiato, ma che i due frutti d’amore siano negativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

“Scusate l’assenza”, ha aggiunto la Incorvaia in una Story Instagram, raccontando di aver ricevuto in poco tempo migliaia di messaggi di preoccupazione. Per questo ha tranquillizzato tutti ed ha assicurato che non appena si sarà ripresa, il che fa credere che abbia manifestato dei sintomi Covid, tornerà ad allietare i suoi fan con dei contenuti. “Appena starò e staremo meglio ritorneremo più forti di prima. Love C”, ha concluso.

Clizia e Paola, una storia d’amore fiabesca: nozze in vista?

Clizia e Paolo si sono conosciuti nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia è scoccata la scintilla d’amore. Da allora i due non si sono più persi di vista, mettendo su famiglia. Si mormora che a breve potrebbero celebrare il loro rapporto con le nozze. Non resta che attendere l’annuncio dell’arrivo dei fiori d’arancio.

L’influencer siciliana ha già alle spalle un matrimonio: ha sposato Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, il 5 giugno del 2015. La rottura è avvenuta nel 2019, con il musicista che ha accusato la donna di averlo tradito con Riccardo Scamarcio.