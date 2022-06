Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono al settimo cielo. La nascita di Gabriele li ha uniti ancor più. Certo il nuovo arrivato ha inevitabilmente ridisegnato gli equilibri familiari, ma tale situazione, a detta dei due piccioncini, non è assolutamente stata un problema. Anzi oggi il loro rapporto di coppia è più ferreo e profondo. E pure il desiderio ‘di letto’ è andato crescendo, alla faccia di chi dice che un figlio smorzi la passione. L’influencer siciliana e il volto di Forum, intervistati da Chi Magazine, hanno anche spiegato in quali rapporti sono con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni nonché ex di Clizia (quest’ultima ha avuto una figlia sette anni fa con il musicista, Nina).

Tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia la passione non va mai in vacanza…

Il feeling tra la Incorvaia e Ciavarro continua a raggiungere livelli altissimi. A proposito del ‘desiderio’, Clizia ha spiegato che non è per nulla calato: “Volendo, il desiderio è cresciuto, ora non c’è più il tempo di prima, se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio”. Paolo è d’accordo? “Io non parlo di queste cose, al massimo sottoscrivo”, ha chiosato simpaticamente il figlio di Eleonora Giorgi.

Paolo Ciavarro: la stima per Francesco Sarcina

Capitolo Francesco Sarcina: non è un mistero che tra Clizia e l’artista ci siano stati parecchi problemi dopo la separazione. Accuse reciproche di tradimenti e altre bordate hanno scandito l’addio. Di recente il frontman de Le Vibrazioni è tornato ad attaccare pesantemente l’influencer che ha però preferito non replicare. Anche perché i due, essendo genitori di Nina, devono comunque avere contatti. Insomma, meglio non dare fuoco alle polveri e pensare a far stare serena la piccola che la maggior parte del tempo lo trascorre con la madre e, ovviamente, con Ciavarro.

A proposito: Paolo che cosa pensa di Sarcina? “In tanti mi hanno chiesto: “Ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio?” E quindi? Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco”.

A far eco a Paolo, le cui dichiarazioni sono state piuttosto sorprendenti (in molti pensavano che ci fossero rapporti freddi con il cantante), è subito giunta un’ulteriore sottolineatura da parte della compagna, che ha aggiunto che proprio grazie a Ciavarro è riuscita a trovare più serenità nel rapporto con l’ex:

“Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco. Il nostro rapporto – mio e di Francesco – in passato non è stato idilliaco, ma Poalo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex, è stato importante”.

L’influencer ha aggiunto che oggi si sente serena, tranquilla e in pace con se stessa in quanto ha compreso che si può avere una “famiglia allargata e serena, che non è quella del Mulino Bianco, che non esiste, però si lavora in quella direzione”.