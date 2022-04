Sarcina durissimo sull’ex moglie Clizia: “Perché è difficile avere rapporti”

Francesco Sarcina torna a parlare di Clizia Incorvaia, sua ex moglie, con la quale ha avuto la figlia Nina. E le parole che le ha riservato sono state tutto tranne che un complimento. Il frontman de Le Vibrazioni, intervistato da Il Giornale, ha addirittura accusato l’influencer siciliana, oggi felice al fianco di Paolo Ciavarro (i due sono diventati genitori del piccolo Gabriele lo scorso febbraio), di avere comportamenti “classisti e razzisti”. Esternazioni durissime sulle quali, per il momento, l’ex gieffina vip ha preferito sorvolare, preferendo non ribattere. Sarcina ha aggiunto che continua ad avere contatti con Clizia soltanto per la figlia Nina. Fosse per lui, laddove non ci sarebbe un dolce frutto d’amore, non vorrebbe più avere nulla a che fare con l’ex compagna.

La fine del matrimonio tra il musicista e l’influencer è stata alquanto turbolenta. Sarcina, all’epoca, dichiarò che l’ex moglie lo aveva tradito con un suo caro amico. Non proprio una persona a caso, bensì Riccardo Scamarcio. La questione fece parecchio rumore ma fu ridimensionata dalla Incorvaia che negò la versione dell’ex marito. Fatto sta che le nozze andarono in frantumi. E il cantante e l’attore, una volta grandi amici, ora non si parlano più. E con Clizia? “Io non ero la sua persona e lei non era la mia”, ha sottolineato il membro de Le Vibrazioni. Poi l’affondo.

“Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

Francesco Sarcina e la vita sregolata tra alcol, droghe e donne: “Persi la ragione, tenevo un machete nell’auto”

Spazio poi al nuovo amore della sua vita, Nayra, a cui ha dedicato il brano “Ancora mia”. La donna lo ha reso di nuovo padre lo scorso dicembre quando è nata Yelaiah. Nayra era una pilota di aerei civili che, bloccata a causa del maschilismo nel suo ambiente, ha scoperto che avrebbe potuto fare anche la modella. Con loro Francesco pare aver messo la testa a posto. Sono lontani i ritmi sregolati con i quali ha condotto certi anni della sua vita.

“La mia vita è stata profondamente oscena”, ha dichiarato il musicista, ricordando di essere “stato giudicato come un put….ere”. In effetti lui stesso ha parlato della sua dipendenza dai rapporti intimi. “Non mi sono mai tirato indietro. Certe volte anche 3 o 4 donne al giorno. Nei club, fuori dai club, nei cessi, ovunque”, ha spiegato. In quegli anni non si è nemmeno fatto mancare l’abuso di sostanze stupefacenti. Ha provato un po’ di tutto: “Eroina, cocaina, Lsd. Diciamo che il filo conduttore erano l’alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il senso della ragione, sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell’auto…”.