Francesco Sarcina papà per la 3° volta: nome, sesso e chi è la neomamma

Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta. L’annuncio è stato dato via social dallo stesso cantante de Le Vibrazioni, che ha pubblicato un dolce post per festeggiare l’arrivo di sua figlia, per la quale, con la sua attuale compagna, ha scelto un nome assai particolare: Yelaiah. Nel messaggio divulgato su Instagram, inoltre, il musicista ha dedicato parole al miele per la neomamma, definendola “magica“.

“E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”. Così Francesco Sarcina a corredo di una fotografia in cui si vede la neonata tra le sue braccia.

Francesco Sarcina: chi è la sua compagna, la neomamma Nayra Garibo

Sarcina, che ha già due figli (Nina, 6 anni, nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia, e Tobia, 14, venuto alla luce da un’altra relazione avuta precedentemente dal cantante), è diventato così papà ter. Assoluto riserbo sulla madre, anche se il gossip sussurra che l’identità della sua nuova compagna corrisponda a quella di Nayra Garibo, stupenda messicana 25enne (lui ne ha 45).

Dunque sarebbe proprio la magnifica Nayra la neomamma, ossia l’attuale compagna del frontman de Le Vibrazioni. Il primo incontro sarebbe avvenuto in Messico, dove Sarcina ha fatto un viaggio per superare la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, che, tra l’altro, al momento, è anch’ella incinta (aspetta un bebè da Paolo Ciavarro, con il quale ha iniziato una relazione al Grande Fratello Vip 4).

Tornando a Sarcina e alla Garibo, la passione sarebbe stata talmente travolgente che la giovane, dopo poco tempo dal ritorno di Francesco Sarcina in Italia, ha raggiunto il musicista, trasferendosi in pianta stabile nel Bel Paese. Poi la gravidanza e la nascita di Yelaiah.

Non era d’altra parte un mistero il fatti che Francesco avesse ritrovato l’amore. Lui stesso confessava di essersi innamorato in un’intervista che aveva rilasciato a Oggi è un altro giorno, programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Grazie al legame con Nayra, l’artista avrebbe ritrovato l’equilibrio che cercava da tempo, buttandosi alle spalle un periodo buio. Qualche anno fa era finito al centro di un gossip roventissimo, dichiarando di essere stato tradito dalla moglie Clizia con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. La vicenda fece molto rumore tra gli appassionati di cronaca rosa.