Clizia Incorvaia, triangolo con Sarcina e Scamarcio: cosa pensa Ciavarro

Paolo Ciavarro parla di Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio e del triangolo con Clizia Incorvaia

In attesa di poter riabbracciare Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro ha detto la sua sul triangolo amoroso che tanto ha fatto chiacchierare la scorsa estate. Com’è nota la web influencer è finita nel vortice di pettegolezzi e malelingue a causa del rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina e il testimone di nozze del cantante, l’attore Riccardo Scamarcio. Quest’ultimo ha sempre negato – o meglio ha fatto parlare terze persone al posto suo- un presunto bacio con Clizia. Avvenuto, come sottolineato dalla Incorvaia, in un momento di crisi tra l’ex gieffina e il leader de Le Vibrazioni. Una vicenda assai ingarbugliata che ha tenuto banco su giornali, siti web e tv per mesi. Ma cosa pensa di tutto ciò il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro?

Paolo Ciavarro non è interessato al passato della nuova fidanzata Clizia Incorvaia

“Abbiamo parlato di tutto ma non mi interessa il passato. Mi sono innamorato della Clizia che ho conosciuto, una persona fantastica. E non mi interessa e non mi pesa la differenza d’età. Sto benissimo con lei”, ha fatto sapere Paolo Ciavarro al settimanale Novella 2000. Il 28enne è dunque proiettato nel futuro, che immagina radioso accanto alla Incorvaia (prossima al traguardo dei 40 anni). “Oltre al fatto che è bellissima, di Clizia mi piace il carattere forte, sa affrontare le situazioni, è curiosa, la curiosità è sinonimo di intelligenza. È colta. È dolce”, ha assicurato.

Clizia Incorvaia e l’ottimo rapporto con Eleonora Giorgi, madre di Paolo

Col tempo – seppur solo via social network – Clizia Incorvaia ha instaurato un buon rapporto con Eleonora Giorgi, la nota attrice nonché madre di Paolo Ciavarro. “Sono felice. Per me è un vantaggio che vadano d’accordo”, ha puntualizzato il ragazzo, che non vede l’ora che l’emergenza Coronavirus venga archiviata in modo da poter riabbracciare Clizia. La Incorvaia è in Sicilia con i genitori mentre Paolo è rimasto a Roma, città dove è nato e cresciuto.

Clizia Incorvaia non ha nessun rapporto con Sarcina e Riccardo Scamarcio

Ad oggi sono cambiati i rapporti tra Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Clizia è costretta ad avere un legame solo con l’artista per via della figlia Nina, nata nel 2015.