Eleonora Giorgi difende Clizia, un rapporto speciale: “Paolo era all’oscuro”

Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi parla dell’amore nato tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi è intervenuta a Pomeriggio 5 per parlare delle polemiche sollevate sulla coppia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tutto è partito dai dubbi insinuati da Costantino Della Gherardesca durante la puntata di Live Non è la d’Urso. Ma non è stato l’unico. Secondo il conduttore di Pechino Express, infatti, Paolo si sarebbe fatto ammaliare da Clizia e in pratica non sarebbe un amore corrisposto allo stesso modo. I due invece si sono difesi e hanno difeso i loro sentimenti, cosa che ha fatto anche oggi la Giorgi. Barbara d’Urso ha invitato l’attrice per replicare alle critiche sul figlio e colei che è di fatto sua nuora. E lei ha difeso Clizia, raccontando anche come è nato il loro rapporto all’oscuro dello stesso Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi racconta il rapporto nato con Clizia: “Paolo era all’oscuro di tutto”

Eleonora Giorgi insomma crede alla buonafede di Clizia e crede che lei sia realmente interessata a Paolo, che tenga davvero a lui. Poi ha aggiunto: “Da quando Clizia è uscita dalla Casa è capitato che fin dall’inizio ci cercassimo, è paradossale. Mentre Paolo era all’oscuro di tutto tra noi è nato un rapporto. Sono alle prese con una ragazza straordinaria, come avevo intuito all’inizio”. La Giorgi ha pure spiegato che Clizia le sta vicino in questo periodo di quarantena, tirandola su in momenti tristi. Queste le sue parole: “In questo periodo che tutti abbiamo avuto un momentino un po’ così, lei mi è stata vicina con gioia. A me piace moltissimo”. La suocera quindi approva e promuove a pieni voti la fidanzata del figlio!

Paolo e Clizia, il loro amore continua a dividere

Anche Fredella, ospite di Pomeriggio 5 oggi, ha supportato la coppia: lui crede in questo amore ed è contro chi dice che sia una storia studiata a tavolino o montata per il gossip. Adesso l’ultima parola spetta al tempo, solo lui infatti potrà smentire chi non crede nell’amore nato tra Paolo e Clizia nella Casa del Gf Vip.