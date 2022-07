GF Vip 7, annuncio di Signorini: torna Pamela Prati e scoppia subito il caos

Alfonso Signorini annuncia la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7. O meglio, fa trapelare degli indizi che, però, di fatto, lasciano poco spazio a dubbi. Così, dopo la conferma nel reality più spiato d’Italia della presenza di Chadia Rodriguez (rapper 23enne di origini marocchine e spagnole), ora arriva il secondo nome. Ed è un nome che è destinato a fare parecchio rumore. Di chi si tratta? Di Pamela Prati. Esatto, colei che per mesi è stata protagonista dello scandalo del matrimonio fantasma con l’inafferrabile Mark Caltagirone. O, se preferite, colei che non fece una bellissima figura al GF Vip 1, venendo squalificata, con tanto di epica gag del taxi. A proposito di taxi…

“Indizio nr 2. La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?”. Così Signorini su Instagram, a corredo di una fotografia di uno smalto rosso, prodotto per cui la Prati va pazza. Insomma, se uno più uno fa due – e si ricorda che la matematica non è un’opinione -, la showgirl sarda a settembre varcherà la fatidica porta rossa del loft di Cinecittà. D’altra parte che volesse rimettersi in gioco dal punto di vista televisivo, non era affatto un mistero. Di recente, ha lanciato più appelli ad Alfonso Signorini, dicendosi vogliosa di rimettere piede nella dimora del GF Vip. Evidentemente le volontà dell’ex star del Bagaglino sono state ascoltate e accolte dal direttore di Chi Magazine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

L’annuncio del giornalista ha immediatamente innescato una miriade di commenti. Tutti concordi sul fatto che si tratti di Pamela Prati. Non c’è stata unanimità invece sull’idea di riaverla eventualmente nel programma. Anzi, sotto al post si è generato il caos. Molti coloro che speravano in un volto più ‘fresco’. “Cicli e ricicli”, “Il solito circo”, “Non c’era nessun altro da chiamare?”, “Basta”, alcuni dei tanti commenti a caldo piovuti sotto al post.

A far credere che “l’indizio n.2” divulgato da Signorini riguardi proprio la Prati, c’è anche il fatto che, poche settimane fa, era stato reso noto che la showgirl e il GF Vip erano in trattativa. Fu il sito DavideMaggio.it a spiegare che le due parti si erano parlate e che c’era un dialogo ben avviato, però, con una questione non di poco da risolvere. Quale? La Prati ha querelato Mediaset e Barbara D’Urso per l’affaire Mark Caltagirone e, conseguentemente, per la sua partecipazione al GF Vip, si sarebbe dovuta trovare una soluzione a tale faccenda. Evidentemente è stata trovata.