GF Vip 7, Rita Dalla Chiesa vicinissima: “Vi dico cosa mi ha detto Signorini”

Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione l’ha lanciata Dagospia nelle scorse ore. Cosa c’è di vero? Non poco, visto che a confermare che la trattativa c’è ed è ben avviata è stata la medesima conduttrice e giornalista, raggiunta da Fanpage.it. La testata campana ha sondato il terreno per capire se davvero l’ex volto di Forum si sta preparando per varcare la fatidica porta rossa del loft di Cinecittà. La Dalla Chiesa ha spiegato nel dettaglio la situazione, raccontando di aver incontrato, di recente, Alfonso Signorini e di averlo sentito in diversi frangenti per organizzare il suo eventuale ingresso nel programma.

Rita Dalla Chiesa vicina ad accettare l’offerta di Alfonso Signorini

“I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre”, ha riferito la giornalista, aggiungendo che ora che l’offerta sul tavolo c’è ci sta pensando seriamente. La decisione definitiva non l’ha ancora presa, anche se, il fatto che si sia sbilanciata a rivelare i dettagli della trattativa, spinge a credere che il grosso sia fatto. “Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte”, ha narrato, precisando inoltre che la scelta che prenderà non dipenderà da questioni economiche.

“Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più”, ha sottolineato la Dalla Chiesa che in passato si era ritrovata a valutare una proposta presentatale da L’Isola dei Famosi. In quel frangente alla fine declinò l’invito, ma non per una forma di snobismo nei confronti dei reality show. A proposito di tale tema, sempre a Fanpage.it, ha voluto rimarcare che lei non è persona ‘schizzinosa’ né prevenuta verso una certa tipologia di trasmissioni televisive:

“Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse. Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”.

Grande Fratello Vip 7, ecco le certezze

Tante trattative, tante indiscrezioni, ma solo due certezze per quel che riguarda l’edizione numero sette del GF Vip. E queste due certezze riguardano le opinioniste che saranno la new entry Orietta Berti e la riconfermata Sonia Bruganelli. A non aver strappato il pass è invece stata Adriana Volpe, che per ora, a palinsesti già presentati sia da parte della Rai sia da parte di Mediaset, non ha alcun impegno televisivo in vista. Riposo, in attesa che possa presto arrivare una proposta allettante per tornare in pista.