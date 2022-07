Alvaro Morata e Alice Campello aspettano una femminuccia! E forse è il caso di aggiungerci un “finalmente”, visto che sono già genitori di tre maschietti. Dopo aver dato al mondo tre stupendi ometti, adesso è il momento per Alice di dare alla luce una bimba. Che forse ha tanto desiderato, e non lo ha nascosto in queste settimane. Come sempre l’importante è che il bimbo, o la bimba, sia sano e in salute, il colore del fiocco poco importa, è ovvio. Certo è che dopo tre maschietti magari è normale che due genitori sperano di crescere una femminuccia.

Sin da quando Alice ha annunciato la sua quarta gravidanza tanti le hanno scritto, sui social, che sarebbe stata femmina stavolta. Forse neanche lei ci credeva quando ha visto quel fumo tingersi di rosa, ma è tutto vero: il quarto figlio di Morata e Alice Campello è femmina! Lo hanno annunciato su Instagram, pubblicando una serie di fotografie in cui sono raggianti e felicissimi con in mano un fumogeno, e il fumo è rosa, per l’appunto.

Hanno annunciato così di essere in attesa di una femminuccia: “Principessa ti stiamo aspettando!”. Quattro semplici parole seguite da tantissimi cuori e da emoji che esprimono gioia e felicità. Sotto al post ci sono già migliaia di commenti, e non si possono non notare i commenti di Chiara Ferragni e Beatrice Valli. In particolare Marco e Beatrice sono molto amici di Alvaro e Alice. E poi ci sono tantissimi commenti in cui si legge un “finalmente”. Un po’ tutti, insomma, speravano che arrivasse la principessa di casa stavolta.

Per il momento la coppia non ha aggiunto altro, ma di sicuro seguiranno foto e video nei prossimi giorni. I fan adesso sono curiosi di sapere come reagiranno i gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo all’arrivo della sorellina: saranno felici anche loro, come mamma e papà? Ma di sicuro i fan vorranno sapere anche come hanno reagito Alvaro e Alice, anche se dalle foto sembrano essere davvero molto molto felici di diventare genitori di una femminuccia!