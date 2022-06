By

La coppia formata dall’influencer veneta e dal calciatore spagnolo allargherà di nuovo la famiglia: in arrivo un altro bebè

Indiscrezioni confermate: Alice Campello e Alvaro Morata diventeranno di nuovo genitori, per la quarta volta, L’influencer veneta è incinta e, assieme al calciatore spagnolo, attraverso un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore, ha annunciato che allargherà ulteriormente la famiglia a breve. Dopo Edoardo e i gemelli Alessandro e Leonardo, la coppia si appresta quindi ad accogliere un altro frutto d’amore. E la speranza, stavolta, è che sia una femminuccia. Speranza che, secondo i ben informati, dovrebbe realizzarsi. Il Corriere della Sera spiffera infatti che voci di corridoio assicurano che Alvaro e Alice appenderanno sul portone di casa un fiocco rosa. Si attendono conferme da parte dei diretti interessati su tal fronte.

“Baby 4 is coming”. Questa la stringata e dolce didascalia con cui Morata e Campello hanno annunciato la lieta notizia via social. La frase è stata posta a corredo di un tenero scatto familiare in cui si vede Alvaro abbracciare la moglie, alla quale i tre figli baciano tutti assieme il pancino.

Tantissimi i fan che si sono congratulati con la coppia. Naturalmente non sono nemmeno mancati i complimenti dei ‘seguaci’ vip. Paulo Dybala (ex compagno di squadra di Morata), l’attrice Michela Quattrociocche e le influencer Chiara Ferragni e Beatrice Valli sono stati i primi a rendere omaggio all’annuncio festoso della nuova gravidanza in corso.

Le tappe della love story di Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello, classe 1995, è nata a Mestre dove torna di frequente per poter trascorrere del tempo con la sua famiglia d’origine a cui è molto legata. Con Morata è stato amore travolgente: i due si sono sposati cinque anni fa e da quando si sono conosciuti non si sono mai lasciati.

Il primo incontro è avvenuto a Torino nel primo periodo in cui lo spagnolo ha giocato nella Juve, dal 2014 al 2016. Il matrimonio è stato invece celebrato nel 2017, a Venezia, mentre nel capoluogo piemontese Alvaro e Alice sono tornati a vivere nel 2020, anno in cui l’asso iberico è tornato a vestire la maglia della Juventus dopo aver giocato con il Chelsea e l’Atletico Madrid.