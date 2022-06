Alice Campello e Morata, quarto figlio in arrivo? Esplode il gossip

Alvaro Morata e Alice Campello stanno per diventare genitori per la quarta volta? Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe di sì. La coppia formata dal calciatore e dall’influencer e imprenditrice nelle ultime ore è al centro dei gossip che vedrebbero Alice Campello alla prese con una nuova gravidanza, a quasi due anni dalla nascita del suo terzo figlio. Ecco cosa si sa a riguardo e come si sono diffuse le voci.

Alice Campello-Morata è di nuovo incinta? Secondo le ultime soffiate giunte all’esperta di gossip Deianira Marzano non ci sarebbero dubbi a riguardo. L’indiscrezione si è diffusa nella serata di oggi, 5 giugno 2022. L’opinionista ha mostrato nelle sue storie Instagram un messaggio in particolare che ha ricevuto. Il destinatario, anonimo, ha scritto di essere a conoscenza, con certezza, della presunta gravidanza della 27enne.

La Marzano ha detto di aver ricevuto la stessa soffiata da molti messaggi. Addirittura molti di questi si sono sbilanciati rivelando anche il sesso del quarto figlio dei Morata. A quanto pare si tratterebbe della tanto attesa femminuccia. Tutto ciò, ovviamente, è da prendere con le pinze in quanto nulla è stato ancora confermato dai diretti interessati.

Alice Campello e Alvaro Morata fanno parte di una delle coppie d’oro del calcio italiano ed europeo. La veneta e lo spagnolo si sono conosciuti tra il 2014 e il 2016, periodo in cui l’attaccante ha militato per la prima volta nella Juventus. La proposta di matrimonio del calciatore non si è fatta attendere. La coppia ha detto sì nel giugno del 2017, un anno prima di dare il benvenuto ai primi due figli, i gemelli Leonardo e Alessandro, venuti al mondo nel luglio del 2018. La wag 27enne e il calciatore 29enne sono diventati genitori per la terza volta nel 2020, anno in cui è venuto alla luce il piccolo Edoardo.

Chissà, magari per la giovane coppia è arrivato il momento di includere nella famiglia che hanno creato una femminuccia. In attesa di notizie ufficiali bisogna ricordare, in ogni caso, che Alice e Alvaro non hanno mai nascosto l’intenzione di avere altri figli. Lo scorso anno, a Verissimo, l’influencer e modella si è confidata con Silvia Toffanin dicendo di volere non uno ma ben altri due bambini, sperando di poter presto appendere un fiocco rosa in casa dopo due maschietti. Desiderio esaudito? Staremo a vedere.