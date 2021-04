Alvaro Morata e Alice Campello ospiti a Verissimo domani parleranno del loro grande amore. La coppia è unitissima e affiatatissima, hanno una bellissima famiglia e incantano i fan su Instagram. Alvaro e Alice hanno tre figli: i due gemelli Leonardo e Alessandro e l’ultimo arrivato Edoardo. Ma l’influencer ne vorrebbe altri molto presto! Lo ha confidato a Silvia Toffanin, che domani ospiterà il calciatore della Juventus e sua moglie, amatissima influencer e imprenditrice. La famiglia Morata è tornata a vivere in Italia dopo qualche anno vissuto in Spagna, Alice segue Alvaro ovunque vada a giocare e tra loro l’amore è forte come il primo giorno.

Morata ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Alice, che poi ha conosciuto grazie ad amici in comune. Lo ha ammesso anche a Verissimo, rivelando che già durante la prima cena le aveva detto che sarebbe diventata sua moglie. Una storia che i fan conoscono bene, perché Alice l’ha raccontata spesso sui social e nelle interviste. La proposta di matrimonio è arrivata durante uno spettacolo di magia. Morata aveva in mente di fare qualcosa di diverso, di particolare, affinché la sua Alice lo ricordasse per tutta la vita. “Alice è una donna speciale e anche se stavamo insieme da poco avevo capito che dovevo tenermela molto stretta”, ha detto.

L’attaccante della Juventus pensa che incontrare Alice sia stata la fortuna più grande della sua vita. L’amore e la serenità in famiglia si riflette in modo positivo anche sulle sue prestazioni in campo. La moglie è la sua forza anche nei momenti più bui, che non sono mancati. La Campello ha ricordato per esempio quando nel 2018 Alvaro ha avuto un infortunio molto pesante. Non è stato facile, ha raccontato a Silvia a Verissimo. Morata stava molto male sia fisicamente sia psicologicamente, lei era in dolce attesa. Ma hanno superato tutto insieme:

“Ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto”

I due hanno tre figli, ma non saranno gli unici. Alice non ha nascosto il desiderio di diventare ancora mamma e di volere altri due figli. Adesso ha intenzione di godersi Leonardo, Alessandro e Edoardo, ma quando sarà il momento vorrebbe una femminuccia. “Sono sicura che arriverà”, ha aggiunto.