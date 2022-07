Eros Ramazzotti, Mykonos rovente: la ‘calda’ vacanza del cantante

Eros Ramazzotti… stesso mare, stessa spiaggia, ma con una donna diversa. La scorsa estate il cantante romano era volato a Mykonos, dove aveva sostato in una villa in compagnia di una ragazza. Immediatamente il gossip parlò di nuova fiamma e altrettanto immediatamente Eros smentì, dicendo che si trattava soltanto di un’amica. Ora la storia si ripete. Nella medesima villa greca, Ramazzotti è stato paparazzato in compagnia di una donna misteriosa (non è la ragazza dello scorso anno). Chi Magazine, che ha pubblicato le fotografie, si è ben guardato bene di etichettare il legame che c’è tra tale donna ed il musicista (è noto che ad Eros non piacciano le categorie ‘fidanzata’, ‘nuova fiamma’, etc…). Quel che è certo è che tra i due…

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo aver pizzicato l’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ha raccontato che a Mykonos ha trascorso dei giorni tra carezze, abbracci e gesti d’affetto assieme alla misteriosa persona che condivide la vacanza con lui. Un po’ di sole preso nella villa, qualche sortita alla spiaggia di Fokos Beach, uscite nei ristoranti e relax: così i due si sono riposati e vissuti. Eccezion fatta per il bodyguard tuttofare che segue quasi sempre il cantante (i due sono amici), Ramazzotti e la donna del mistero erano soli soletti.

Eros Ramazzotti e i rapporti con le due ex mogli

L’artista, oggi, ha ottimi rapporti sia con la prima ex moglie, Michelle Hunziker, sia con la seconda, Marica Pellegrinelli. La conduttrice svizzera l’ha persino voluta nel videoclip di ‘Ama’. Anche pubblicamente Eros e Michelle si sono sostenuti ed hanno speso l’un per l’altra parole di profonda stima e forte affetto. La passione invece non è tornata, come qualcuno aveva sperato. Oggi la Hunziker sorride al fianco di Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex gieffino nip.

Anche con Marica non ci sono rancori. La modella bresciana ha legato con il musicista William Djoko e di recente ha smesso di nascondersi dal gossip, ufficializzando la relazione. Come ha reagito Ramazzotti? Le ha dato la sua ‘benedizione’.