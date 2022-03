Marica Pellegrinelli, dopo aver visto naufragare il suo matrimonio con Eros Ramazzotti e dopo aver avuto qualche frequentazione non andata a buon fine, sembra che finalmente abbia trovato pace e tranquillità tra le braccia di William Kouam Djoko, deejay e produttore musicale. A differenza di quel che avvenne con Charley Vezza (rampollo piemontese frequentato dalla modella bergamasca per qualche settimana a distanza di mesi dalla rottura con Eros), con Djoko Marica non si nasconde. Certo non è donna da mettere in piazza, sui social, 24 ore su 24 la sua vita privata, ma a Milano esce alla luce del giorno con il suo nuovo compagno, senza troppo preoccuparsi delle macchine fotografiche dei paparazzi. Insomma, la relazione c’è e pare pure crescere su floridi presupposti. E che cosa pensa Ramazzotti del fatto che l’ex moglie abbia ritrovato l’amore?

Il magazine Oggi, con un articolo a firma Alberto Dandolo, ha svelato la reazione avuta dal cantante romano alla notizia della nuova love story imbastati dalla modella. Quindi? Quindi Eros è più che pacifico e, anzi, fa il tifo per l’ex moglie. Addirittura Ramazzotti avrebbe conosciuto già da tempo Djoko e avrebbe affermato che “è un bravo ragazzo”.

“Eros è assai contento della svolta sentimentale della sua ex – sottolinea il magazine Oggi -, soprattutto alla luce della serenità e dell’entusiasmo con cui i suoi due figli stanno vivendo questo nuovo ingresso nelle loro vite”. A conti fatti, sembra che tutto proceda per il meglio e che anche Raffaella Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 7 (i frutti d’amore avuti da Ramazzotti e la Pellegrinelli), siano tranquilli e soddisfatti.

Eros Ramazzotti single, Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker hanno invece il cuore che batte

Se il cuore di Marica ha ripreso a battere per un “lui”, quello di Eros è sempre fermo e, per ora, non c’è alcuna “lei” all’orizzonte. Da quando è finito il matrimonio con la bergamasca, il gossip non ha dato tregua al cantante, attribuendogli svariati flirt. Dal canto suo Ramazzotti ha sempre parlato di amiche, smentendo tutte le voci circolate sul suo conto. Smentito anche il presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, sua prima moglie, a sua volta fresca di separazione da Tomaso Trussardi. A proposito della conduttrice svizzera, sembra che si stia vedendo con un ex gieffino, il chirurgo Giovanni Angiolini.