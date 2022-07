Fulmine a ciel sereno su Ballando con le Stelle: Vito Coppola, che ha trionfato assieme ad Arisa nell’ultima edizione (la sedicesima) del talent show di Rai Uno, non sarà protagonista della prossima stagione del programma. BubinoBlog rende noto che il danzatore ha deciso di lasciare il team di professionisti orchestrati da Milly Carlucci. Motivo? Nessuna frizione con la trasmissione. E nessun attrito con la padrona di casa dello show: Vito è stato notato dai vertici della BBC che gli hanno offerto di diventare il nuovo maestro della versione inglese di Ballando con le Stelle, Strictly Come Dancing. Dunque volerà in terra inglese salutando tutti e iniziando una nuova e stimolante avventura professionale.

Sempre BubinoBlog parla di un’offerta irripetibile che Coppola non ha potuto fare altro che accettare. Tuttavia la decisione di dire sì al programma anglosassone è maturata non senza difficoltà per via della profonda stima e della sincera amicizia che lo lega al varietà di Rai Uno.

Fatto sta che Ballando con le Stelle 2022, in partenza sabato 8 ottobre (lo show allieterà il pubblico dell’ammiraglia della tv di stato per 11 puntate, una in più rispetto al 2021), dovrà fare a meno del danzatore di Eboli. “Veni, vidi, vici”, ossia “Giunsi, vidi, vinsi” disse Giulio Cesare dopo aver vinto una storica battaglia nel Ponto. “Veni, vidi, vici” può ora dire Vito, che ha centrato la vittoria a Ballando nella sua prima e, per ora, ultima apparizione.

Vito Coppola e Arisa, il legame speciale dopo Ballando con le Stelle

A Ballando 2021 il ballerino è salito sul gradino più alto del podio con la cantante Arisa, con la quale non solo si è creato un ottimo feeling professionale ma è venuto a delinearsi anche un intenso legame sentimentale. I due, infatti, a programma concluso e a vittoria messa in bacheca, hanno continuato a frequentarsi. Il gossip si è scatenato su di loro che, pur lasciando intendere di stare assieme, hanno preferito non dare alcuna definizione ‘standard’ alla loro storia. Quel che è certo è che il danzatore e l’artista hanno un legame che va al di là della semplice amicizia.