Arisa e Vito Coppola: la relazione tira e molla continua

Arisa e Vito Coppola stanno ancora insieme. Di recente si era parlato di una rottura – l’ennesima! – tra i due ma pare che si sia trattato solo di una crisi che è stata brillantemente superata. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Vero a Milano, dove vive la cantante, tra baci e abbracci.

Arisa e Vito Coppola sono stati sorpresi dai fotografi durante una romantica passeggiata mano nella mano lungo i Navigli. I due si baciano e abbracciano, non curanti dell’obiettivo che li rincorre, più complici che mai. Inoltre Rosalba Pippa – questo il vero nome dell’interprete – e il ballerino sono tornati a seguirsi sui social network.

Qualche settimana fa i due avevano tolto il follow su Instagram, lasciando intuire una probabile separazione. Si era parlato addirittura di un terzo incomodo, la protagonista di Ballando con le Stelle Lucrezia Lando molto vicina a Vito Coppola. Quest’ultimo ha però assicurato che si tratta solo di un’amica e collega e nulla più.

Oggi il coreografo di Eboli è più che mai coinvolto da Arisa: la differenza d’età, lui più piccolo di ben dieci anni, non sembra essere un problema. Tra Vito e Rosalba c’è tanta intesa e chimica, che rende il loro rapporto tira e molla decisamente speciale.

La storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola

Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti a Ballando con le Stelle 2021. Tra una rumba e un tango è esplosa la passione: la liaison ha però spiccato il volo solo in seguito alla fine del programma di Rai Uno. Poche settimane dopo la vittoria la prima rottura, avvenuta per incompatibilità caratteriali.

Lavorando di nuovo insieme, questa volta a Il Cantante Mascherato, i due si sono riavvicinati e hanno iniziato a fare sul serio: prima le presentazioni in famiglia, poi l’idea di una convivenza a Roma. Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa, non ha avuto problemi a portare con sé il fidanzato alla festa di compleanno dell’amica Barbara d’Urso.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 29 anni, nato e cresciuto in Campania, più precisamente ad Eboli. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.