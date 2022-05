Arisa e Vito Coppola, è ancora rottura? La cantante lo ha “cancellato” così

Arisa e Vito Coppola stanno ancora insieme? Qualcosa, nella coppia sbocciata durante la 16esima edizione di Ballando con le Stelle, sembra essersi incrinato. A suggerirlo è un improvviso indizio social, che fa proprio pensare ad una rottura tra la cantante 39enne e il ballerino classe 1992. Ecco cosa è successo.

Secondo una soffiata riferita all’esperta di gossip Deianira Marzano Arisa ha bloccato Vito Coppola su Instagram. Tra i due vincitori di Ballando con le Stelle, che fanno coppia fissa dalla fine del 2021, sembrava stesse andando tutto a gonfie vele dopo alcuni alti e bassi. A quanto pare, però, non è così. La vincitrice di Sanremo 2014 non ha solo smesso di seguire il danzatore: il fatto che lo abbia bloccato ha tutta l’aria di essere un gesto stizzito drastico, dovuto alla rabbia di un momento. Si tratta forse di una lite o di una crisi passeggera? Oppure tra i due è, definitivamente, finita?

Come riporta la soffiata e come è effettivamente visibile nel profilo Instagram da più di un milione di followers di Rosalba Pippa, vero nome della cantante, inoltre, non sono più presenti immagini che la ritraggono insieme al campano. Le ultime insieme a lui risalgono al periodo di Ballando, quindi a dicembre scorso. Da parte dei diretti interessati, in ogni caso, non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale. Ciò che appare chiaro è che la presunta decisione di allontanarsi sarebbe stata presa da Arisa.

Nel profilo di Coppola, infatti, sono ben in vista numerosi scatti con la 39enne, l’ultimo dei quali risale alla fine di marzo 2022 e alla loro ospitata a Domenica In. Solo tre giorni fa Arisa ha commentato con una emoji con gli occhi a cuoricino l’ultima foto postata dal danzatore. Cosa sarà successo poi?

In attesa di smentite o conferme bisogna comunque tenere in mente che la storia d’amore tra Arisa e Vito è stata fin dall’inizio costellata di momenti di crisi. I due hanno iniziato a frequentarsi dal momento in cui hanno vinto il talent show condotto da Milly Carlucci. Qualche tempo dopo hanno addirittura detto di star progettando di andare a vivere insieme. Poco tempo dopo il settimanale OGGI ha riportato voci su una loro pausa di riflessione. Le malelingue si sono poi zittite dopo che i due si sono mostrati insieme alle prese con coccole e effusioni. Ennesima crisi o rottura definitiva?