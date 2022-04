Arisa e Vito Coppola fanno sul serio: l’ultima decisione della coppia

Arisa e Vito Coppola innamorati pazzi. Sulla pista di Ballando con le Stelle tra la cantante e il suo insegnante di danza è nata subito una grande intesa che li ha portati prima a ottenere la vittoria del programma di Milly Carlucci e poi si è trasformata in un sentimento importante come l’amore. Da qualche mese Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’artista, e il ballerino di Eboli sono inseparabili.

Un legame forte, intenso, capace di resistere pure alla differenza d’età: Arisa ha infatti 39 anni, 10 in più di Vito Coppola. Dopo le presentazioni in famiglia pare sia giunto per la coppia il momento di andare a convivere. A spifferare la notizia il settimanale Di Più: sembra che Arisa e Vito, visti insieme di recente pure a Il Cantante Mascherato, stiano cercando una casa dove vivere quotidianamente il loro rapporto.

Per il momento i due si stanno dividendo tra Milano, Roma ed Eboli ma sperano di trovare presto una certa stabilità, che possa far crescere anche questa liaison nata per caso, tra una rumba e un tango. Grazie a Ballando con le Stelle Arisa non ha solo ritrovato l’amore ma ha acquistato pure maggiore consapevolezza e sicurezza. Negli ultimi mesi appare più seducente che mai.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 29 anni, nato e cresciuto in Campania, più precisamente ad Eboli. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.

Nel passato amoroso di Vito una storia importante con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due si sono amati per sette anni, con tanto di convivenza: nel 2021 hanno deciso di dividere le loro strade. Oggi hanno mantenuto uno splendido rapporto d’amicizia.

Vito Coppola – padre ballerino e madre ginnasta che ha poi aperto un negozio di estetica – è laureato in Scienze motorie. Sono stati i genitori a consigliare al ragazzo di costruirsi un piano B alternativo alla danza.