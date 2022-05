Arisa e Vito Coppola in crisi? Il gossip: “Inseparabili? Sono in pausa”

Aria di crisi tra Arisa e il ballerino di Ballando con le Stelle Vito Coppola. I due, che hanno fatto coppia all’interno del programma condotto da Milly Carlucci, hanno da sempre avuto un certo feeling. Dopo la vittoria dello show la cantante 39enne e il danzatore campano si sono avvicinati sentimentalmente, ripetendo di recente di voler fare sul serio. A quanto pare però qualcosa starebbe andando storto.

Secondo il settimanale OGGI Arisa e Vito Coppola sarebbero in pausa di riflessione. I due vincitori di Ballando con le Stelle 2021, a quanto pare, avrebbero avuto degli screzi che li avrebbero, almeno per ora, allontanati. La cantante lucana starebbe, in questo periodo, vivendo da sola nella sua casa di Milano, senza il ballerino con cui fa coppia (più o meno fissa) da dicembre 2021. I problemi tra i due, di cui non si conosce la natura, sarebbero sorti qualche settimana fa e non si sarebbero ancora risolti.

Il settimanale rassicura in ogni caso i fan della coppia sbocciata a Ballando. Secondo fonti vicine a Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa, si tratterebbe soltanto di una crisi passeggera, non così intensa da causare a una rottura. Insomma, i due avrebbero litigato e starebbero passando del tempo lontani per risolvere le questioni. D’altronde, in una coppia formata da poco, le incomprensioni possono essere all’ordine del giorno.

I due diretti interessati, dal canto loro, non hanno commentato le voci di una possibile crisi. Queste sono arrivate pochi giorni dopo la notizia, diffusa dal settimanale Di Più, della loro intenzione di fare un grande passo e andare a vivere insieme. I due sembravano, dopo mesi di tira e molla, pronti a stabilizzare la loro relazione, che al momento li vede divisi tra Milano, Roma ed Eboli, città di origine del ballerino. Magari i due hanno fatto il passo più lungo della gamba e la loro storia d’amore non è ancora abbastanza solida da passare al prossimo livello.

Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti a Ballando con le Stelle lo scorso autunno 2021. I due si sono fatti subito notare dal pubblico per essere molto affiatati, nel ballo e non. Il danzatore, 29enne, è reduce da una relazione durata sette anni e terminata proprio l’anno scorso. La stessa sorte è toccata alla love story precedente della cantante con Andrea di Carlo, con il quale avrebbe dovuto sposarsi.