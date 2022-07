Matrimonio Damiano Carrara e Chiara: il sì (con il cane), invitati, abiti e foto

Lo chef Damiano Carrara è convolato a nozze con Chiara Maggenti. Dopo vari rinvii e imprevisti, sono finalmente arrivati i fiori d’arancio per il pasticcere (noto anche in tv per esser uno dei volti di Real Time) e per la sua dolce metà. La coppia ha suggellato il proprio amore sabato 9 luglio 2022, a Lucca, sua città di origine. Il fatidico “Sì” è stato pronunciato davanti a parenti e amici. Per la cerimonia religiosa gli sposi hanno scelto la basilica di San Frediano, uno dei luoghi di culto più antichi e simbolici di Lucca. A celebrare il matrimonio è stato Don Lucio Malanca, parroco del centro storico, che ha curato anche il percorso di preparazione della coppia al sacramento.

Nozze chef Carrara, presente anche il cane Paco

Il rito ecclesiastico si è concluso intorno alle 17.30, quando la coppia è uscita dalla chiesa. Maggenti, come riferisce il quotidiano La Nazione, ha sfoderato un largo sorriso, tenendo tra le mani un bouquet di fiori bianchi. Raggiante anche lo sposo. Spazio quindi alle foto, diverse delle quali hanno visto protagonista Paco, l’amato cane di Chiara e Damiano. Il quadrupede è arrivato con una dog sitter in chiesa e ha salutato il suo padrone.

Matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti: gli abiti e gli invitati

Fuori dalla basilica, fin dal primo pomeriggio, si sono visti molti curiosi e fan che hanno stazionato nei paraggi per cogliere l’arrivo dello sposo e quello della sposa che, come da tradizione, si è fatta attendere, raggiungendo la chiesa intorno alle 15.20. Maggenti ha optato per un abito bianco classico, lungo, con strascico e velo. Carrara ha invece scelto un completo blu e una camicia bianca, con un fiore all’occhiello. Un vestito classico, con papillon. Quindi niente cravatta.

Sono stati diversi i volti noti invitati e presentatisi al matrimonio. Tra questi Katia Follesa, anche lei volto di Discovery Real Time, che con Carrara guida il programma Cake Star, trasmissione che mette in risalto e in sfida le migliori pasticcerie d’Italia. Follesa, in vestito lungo verde, era insieme al compagno, il comico Angelo Pisani.

Dopo la conclusione del rito ecclesiastico, al via la festa. La location è una villa fascinosa in provincia di Pisa. Alla torta, naturalmente, ha pensato lo stesso Carrara. Pochi giorni fa lo chef, sui social, ha spiegato infatti di aver progettato personalmente il dolce nunziale.

Perché le nozze sono state rimandate più volte

Il primo ostacolo ai progetti matrimoniali di Damiano e Chiara lo ha posto il Covid. Come per molti altri promessi sposi, il virus fece saltare l’evento. Poi, un altro imprevisto ha fatto slittare le nozze. A maggio 2021, la coppia riferì di essere stata costretta a rimandare il matrimonio per via di un brutto incidente domestico capitato a Chiara, la quale necessitò di uno stop forzato a letto. Finalmente ora i due piccioncini hanno potuto scambiarsi le promesse eterne. Dalla serie: chi la dura, la vince!