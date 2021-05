Damiano Carrara, slitta il matrimonio con Chiara: l’indiscrezione

Lo chef sta per tornare in onda con Fuori Menù, intanto arrivano novità sulle nozze in estate: pare siano state rinviate

Damiano Carrara non si sposa più a giugno con Chiara: questa è l’indiscrezione del giorno. A fornire il nuovo gossip sullo chef più amato dalle italiane è stato Santo Pirrotta, che oggi è tornato nello studio di Ogni Mattina. Pirrotta ha dato nuovi scoop alla conduttrice Adriana Volpe e tra questi ce n’era uno su Damiano Carrara. Sempre lui aveva svelato tempo fa che era in programma il matrimonio con la fidanzata Chiara. Il giornalista è un punto di riferimento insomma per le tantissime fan del pasticciere, che sta per tornare in onda su Real Time con la trasmissione Fuori Menù.

Le fan di Carrara sono state tirate in ballo anche dallo stesso Pirrotta a Ogni Mattina, che ha ironizzato sull’affetto verso lo chef. Prima di rivelare le nuove indiscrezioni, l’ospite di Adriana Volpe ha ricordato che qualche tempo fa aveva svelato il matrimonio in arrivo e che lo stesso Damiano aveva poi confermato. Una notizia che aveva colto di sorpresa le fan, al punto da mandare subito in tendenza il nome del volto di Real Time. Le più gelose potrebbero aver gufato il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara, perché è slittato. Il motivo? L’incidente domestico della sposa. Infatti Pirrotta ha svelato:

“Le fan l’hanno gufata perché questo matrimonio salta, o almeno slitta. Chiara ha bisogno di riposo e quindi hanno comunicato a tutti gli invitati che per il momento il matrimonio è stato rinviato”

La fidanzata di Damiano Carrara si è fratturata una vertebra dopo una caduta e ha bisogno di molto riposo. Deve rimanere a letto il più possibile, è una frattura molto fastidiosa e che necessita di tempo e riposo per risanarsi. Per questo la coppia potrebbe aver deciso di rinviare le nozze, per far sì che la sposa possa godersi quel giorno in tutto e per tutto. E poi gli ultimi mesi sono quelli più intensi per quanto riguarda i preparativi, è comprensibile insomma il motivo per cui Damiano Carrara ha rinviato il matrimonio.

Non si sa di quanto slitterà, tutto dipenderà dai tempi di recupero di Chiara. Lo chef comunque non ha ancora confermato la notizia, magari stanno aspettando ancora in attesa di vedere gli sviluppi dell’infortunio. Dallo studio di Ogni Mattina hanno fatto i migliori auguri di pronta guarigione a Chiara, la fidanzata di Damiano Carrara, ai quali ci uniamo.