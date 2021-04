Damiano Carrara, brutto incidente per la fidanzata Chiara: cos’è successo

La fidanzata di Damiano Carrara ha avuto un brutto incidente. Lo chef ha raccontato su Instagram cosa è successo a Chiara, che ora deve riposare molto. I due sono usciti allo scoperto da pochi mesi, Damiano è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Da quando ha presentato al mondo la sua fidanzata Chiara ha anche iniziato a condividere sempre più aspetti della sua vita con i tantissimi fan che lo seguono su Instagram. Ieri ha scelto di condividere con i fan la sua giornata, raccontando di aver passato tutto il giorno in ospedale in seguito a un incidente della fidanzata Chiara.

Il volto di Real Time ha raccontato che erano appena tornati dall’ospedale. Chiara era sdraiata a letto, ma è riuscita a salutare comunque i fan all’ascolto. Queste le sue parole:

“Oggi è una giornatina lunga e impegnativa. Chiara è qui nel letto perché è appena tornata dall’ospedale. È tutto il giorno che siamo in ospedale”

Quindi Damiano ha spiegato che per fortuna è riuscito a portare la sua fidanzata a casa e non è stato necessario ricoverarla, insomma. Ma cosa è successo alla fidanzata di Damiano Carrara? La ragazza è caduta e ha sbattuto la schiena in maniera molto forte. Anzi, lo chef ha detto “molto molto forte” per sottolineare quanto sia stato preoccupante l’urto. La schiena poi è una parte molto delicata, infatti Chiara ha purtroppo riportato delle conseguenze. Carrara ha raccontato che la sua fidanzata si è fratturata una vertebra e ora dovrà stare tanto tempo a riposo. In ogni caso ritiene che sia andata meglio di come potesse andare, perché Chiara non ha sbattuto la testa. Insomma, poteva andare peggio.

I due saranno costretti a rimandare il matrimonio? Hanno confermato che si sposeranno ma senza specificare una data. Un gossip lanciato da Santo Pirrotta però riportava anche il periodo in cui dovrebbero convolare a nozze. Damiano Carrara e la fidanzata Chiara dovrebbero sposarsi a giungo prossimo. Mancherebbero quindi circa due mesi al grande giorno, Covid permettendo. La sposa riuscirà a riprendersi del tutto oppure rimanderanno il matrimonio? Il fatto che Carrara non abbia accennato a questa possibilità fa ben sperare che Chiara si rimetterà in tempo.