Damiano Carrara conferma il matrimonio con Chiara: “Felicità più grande”

Damiano Carrara ha confermato: sposerà la fidanzata Chiara! Il pasticciere più amato della televisione – dopo Iginio Massari, forse – è sempre stato molto riservato su ciò che riguarda la sua vita privata. Sui social network ha sempre e solo condiviso cose che riguardano il suo lavoro e gli impegni in televisione. Ma da quando ha conosciuto Chiara qualcosa è cambiato. Lei è riuscita non solo a fargli pubblicare la prima foto di coppia, con la quale a sorpresa ha rivelato di avere il cuore impegnato, ma anche a condividere con i fan il lieto evento in arrivo. Ebbene sì, i fiori d’arancio ci saranno davvero: Damiano Carrara si sposa.

Sono lontani i tempi in cui il pubblico, o almeno una parte di questo, di Bake Off Italia e di Cake Star guardava lo chef sognando di riuscire a conquistarlo. I tempi in cui tanti lo consideravano uno scapolo d’oro, insomma. Chiara è riuscita a conquistarlo ed è con lei che Damiano trascorrerà il resto della vita. Hanno un progetto di coppia che ben presto raggiungerà un traguardo molto importante: il matrimonio. Damiano ha confermato su Instagram che ben presto sposerà la fidanzata Chiara. Lo ha fatto postando una loro foto insieme, in cui sorridono e sono felici, e ha scritto: “Ha detto sì!”.

Damiano ha riconosciuto di essere sempre stato contrario a condividere il sui privato sui social. Finora amava condividere solo i suoi traguardi professionali con chi lo segue e tutto ciò che ruota intorno al suo lavoro. È sempre stato riservato, ha sempre protetto la sua vita privata dai social e dalla televisione. Ma qualcosa è cambiato. Ora ha voglia di far conoscere anche questo altro lato della sua vita quotidiana. Vuole far conoscere Chiara e non solo: “Questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli… In fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

Insomma, bellissime parole d’amore da uomo innamoratissimo. Talmente tanto innamorato da non riuscire più a tenere nascosto il suo privato. Quindi è arrivata la conferma che tanti aspettavano: Damiano Carrara e Chiara si sposano, ma quando? Lui non ha specificato nulla, ma Santo Pirrotta che aveva lanciato il gossip aveva rivelato anche la data del matrimonio, che non è molto lontana.